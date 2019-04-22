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12:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Савченко заявила, что отношения России и Украины испортили «безмозглые политики»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила недовольство тем, что отношения между Украиной и Россией ухудшились. По ее мнению, «нужно потратить время» на урегулирование конфликта. В его эскалации, как считает госпожа Савченко, виноваты «безмозглые политики». О ком конкретно идет речь, она не уточнила.

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Нужно понимать, что геополитически без войны, без конфликтов каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей. Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать», — сказала депутат в эфире телеканала NewsOne (цитата по «РИА Новости»).

Отношения России и Украины ухудшились из-за ситуации вокруг Крыма. 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. Украина считает полуостров оккупированной территорией.

К недавней эскалации конфликта между странами привел инцидент в ноябре 2018 года, когда российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна. Они, как считает Москва, нарушили границу РФ. Были задержаны 24 украинских моряка, они остаются под арестом до 24 июля.

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О необходимости освободить задержанных Россией украинцев говорил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Он лидирует по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 апреля. После обработки 97,56% бюллетеней господин Зеленский набирает 73,14% голосов. Его поддерживала, в частности, Надежда Савченко. За действующего украинского президента Петра Порошенко проголосовало 24,53%.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн, РИА Новости
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