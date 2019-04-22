Глава Львовской области уйдет в отставку

«Я хочу поблагодарить прежде всего жителей Львовщины, ведь они проявили себя как настоящие патриоты, как люди государственного мышления, как зрелое гражданское общество. Думаю, что результат на Львовщине — это результат системной, четырехлетней, профессиональной работы многих людей, в том числе тех, которые собрались в этом зале», — заявил Синютка в ходе совещания.
Отдельно Синютка подчеркнул, что он останется с теми, кто его поддерживает.
Второй тур выборов президента на Украине состоялся 21 апреля. По состоянию на 12:15 по московскому времени ЦИК Украины обработала 97.84% протоколов. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,15% голосов избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко — 24,53% голосов.