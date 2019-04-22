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13:03 (мск), источник: RNS

Глава Львовской области уйдет в отставку

Глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синютка заявил, что покидает должность, передает «Укринформ». По данным ЦИК Украины, Львовская область — единственный регион в стране, где победу во втором туре выборов президента Украины одержал действующий глава государства Петр Порошенко.

«Я хочу поблагодарить прежде всего жителей Львовщины, ведь они проявили себя как настоящие патриоты, как люди государственного мышления, как зрелое гражданское общество. Думаю, что результат на Львовщине — это результат системной, четырехлетней, профессиональной работы многих людей, в том числе тех, которые собрались в этом зале», — заявил Синютка в ходе совещания.

Отдельно Синютка подчеркнул, что он останется с теми, кто его поддерживает.

Второй тур выборов президента на Украине состоялся 21 апреля. По состоянию на 12:15 по московскому времени ЦИК Украины обработала 97.84% протоколов. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,15% голосов избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко — 24,53% голосов.

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