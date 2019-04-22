Совфед одобрил закон об устойчивости Рунета
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об устойчивом рунете, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об устойчивом рунете, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию
Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.
Закон вступит в силу в ноябре этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.
Документ поступает на подпись президенту.