Омский сенатор Елена Мизулина назвала запреты свободой

Сенатор напомнила, что «на заре человечества не было законов», а взаимодействие людей регулировалось через «простые запреты»: «не убий, не воруй».
Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Могу вам сказать, что чем больше у нас будет прав, тем менее мы свободны.
Елена Мизулиначлен Совета федерации от Омской области
Она осудила чрезмерное количество прав, которые, как считает сенатор, ограничивают свободу: «Право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. Ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд, то есть целая гамма действий, ты несвободен. Чтобы получить результат, тебе нужно очень много сделать. Не надо к этому стремиться, к регулированию только правами».
Напомним, экс-депутат Госдумы Елена Мизулина стала сенатором от исполнительной власти Омской области в 2015 году при предыдущем главе региона Викторе Назарове. Избранный в сентябре 2018 года на пост губернатора Александр Бурков оставил полномочия сенатора за Еленой Мизулиной. В Совфеде она занимает должность заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Илья Галагуз