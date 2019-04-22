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16:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Омский сенатор Елена Мизулина назвала запреты свободой

Член Совета федерации от Омской области Елена Мизулина заступилась за запретительные инициативы и законы, предлагаемые российскими парламентариями. Об этом сенатор заявила на Форуме безопасного интернета, прошедшем в Москве.

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сенатор напомнила, что «на заре человечества не было законов», а взаимодействие людей регулировалось через «простые запреты»: «не убий, не воруй».

Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет — это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное — как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Могу вам сказать, что чем больше у нас будет прав, тем менее мы свободны.
Елена Мизулина
член Совета федерации от Омской области

Она осудила чрезмерное количество прав, которые, как считает сенатор, ограничивают свободу: «Право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. Ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд, то есть целая гамма действий, ты несвободен. Чтобы получить результат, тебе нужно очень много сделать. Не надо к этому стремиться, к регулированию только правами».

Напомним, экс-депутат Госдумы Елена Мизулина стала сенатором от исполнительной власти Омской области в 2015 году при предыдущем главе региона Викторе Назарове. Избранный в сентябре 2018 года на пост губернатора Александр Бурков оставил полномочия сенатора за Еленой Мизулиной. В Совфеде она занимает должность заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Илья Галагуз

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