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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

«Бывшая советская республика смогла внедрить принцип демократической передачи власти»

Зарубежные СМИ — об итогах второго тура президентских выборов на Украине.

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13
фотографий
13
фотографий

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Подсчет голосов еще продолжается, но Владимира Зеленского с победой уже поздравляют главы государств, политики и чиновники. Что пишут о результатах украинских выборов зарубежные СМИ — в подборке «Ъ».

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Победа Зеленского подарит Украине первого еврейского президента и станет символичным ударом по политическому и деловому истеблишменту, представляемому господином Порошенко — конфетным олигархом, который шел на выборы под лозунгом «Армия, язык, вера».

Победа господина Зеленского стала ответным ударом по российской пропаганде, которая годами представляла Украину как несостоявшееся государство, управляемое фашистами, погрязшее в антисемитизме и презирающее советских воинов, одолевших силы Гитлера во Второй мировой войне.

И, несмотря на то что победа Зеленского частично подчеркивает тренд последних лет, прослеживающийся в Европе и США, когда к власти приходят борцы против системы и политические аутсайдеры, сам Зеленский избегал таких популистских тем, как вражда к иммигрантам и меньшинствам.

Украинцев больше заботят не те, кто приезжает в страну, а количество тех, кто из страны уезжает на заработки в Польшу и другие более богатые страны.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Зеленский получил выгоду от недовольства избирателей Порошенко, пришедшего к власти пять лет назад после Майдана. Миллиардер—конфетный магнат пообещал украинцам, что они «заживут по-новому», но многие сочли перемены слишком медленными.

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За хаотичной, но оживленной кампанией на Украине пристально следили в соседней России. Пока российское государственное телевидение высмеивало цирковую атмосферу вокруг выборов, многие с завистью наблюдали за оживленными дебатами и атмосферой конкурентной борьбы. А в вечерней победной речи Зеленского было послание, которое может вызвать резонанс в Кремле.

Le Figaro (Париж, Франция)

Петр Порошенко до последнего не хотел верить в то, что перед ним не троянский конь Путина и не марионетка его заклятого врага, миллиардера Игоря Коломойского. На деле же оказалось, что президенту противостоят 73% его сограждан, которые указали ему на дверь в ходе демократической процедуры, которая показывает четкую разницу между Украиной и ее соседями, Россией и Беларусью. Считается хорошим тоном смеяться над ее политическими повадками, причудливыми и иногда дикарскими. Но надо признать, что за 28 лет бывшая советская республика смогла внедрить в свои институты принцип демократической передачи власти путем голосования.

Deutsche Welle (Берлин, Германия)

Победа Зеленского на выборах показывает, что перемены возможны, если значительная часть населения недовольна текущей политикой. После пяти лет с Порошенко Украина все еще одна из беднейших стран Европы. Иностранные инвестиции незначительны, судебная власть не является независимой, коррупция и кумовство живут и процветают. Совсем недавно на самого Порошенко стали смотреть с растущим подозрением после нескольких коррупционных скандалов, потрясших его ближний круг.

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Ко всему этому прибавляется конфликт на Восточной Украине с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Видимых перспектив политического решения этой проблемы пока не наблюдается — даже по гуманитарным вопросам, касается ли это людей по обе стороны фронта, или политических узников. Будучи главнокомандующим, Порошенко начал проводить реформу армии, но он также трансформировался в противника компромиссов и националиста, который не оставляет за собой открытых дверей, когда речь заходит о Крыме или Донбассе.

Все эти проблемы теперь стоят перед Зеленским, который в ходе своей кампании не делал секрета из того, что у него нет политического опыта. Он не сможет решить эти проблемы при помощи своего острословия, шарма или смешных видео на YouTube. Вполне возможно, что ему и его сторонникам скоро будет не над чем смеяться, потому что обещанное новое начало будет сложным и сопряжено с риском неудачи.

Украинцы хотят новых лиц в политике. У Зеленского есть лишь небольшая команда. И только после парламентских выборов в октябре станет ясно, кто будет управлять Украиной в будущем. Но тогда так же станет понятно, какие политические силы пойдут на сотрудничество с Зеленским, и эти новости могут принести разочарование части тех, кто голосовал за него.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)

Если верить данным экзит-полов, Украина станет первой страной в мире помимо Израиля, где и президент, и премьер-министр — евреи. В случае вступления в должность президента Владимира Зеленского его премьер-министром станет Владимир Гройсман, еврейский политик, который был мэром Винницы.

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Для многих, впрочем, еще более удивительным стал тот отрыв, с которым Зеленский побеждает на выборах, учитывая, что его еврейское происхождение хорошо известно на Украине. Россия и другие страны утверждают, что у украинского общества есть серьезные проблемы с антисемитскими настроениями и наследием. В прошлом году правительство Израиля в своем годовом докладе по проблемам антисемитизма отметило Украину как региональную горячую точку.

Правительство Порошенко яро поддерживало воспевание войск и лидеров, воевавших на стороне Германии во время Второй мировой войны, как борцов за независимость Украины от Советского союза. Некоторые города назвали улицы в честь пособника нацистов Степана Бандеры, которого до прихода к власти Порошенко воспевали только на западе страны. А во Львове националисты получили разрешение от местных властей на празднование годовщины создания 14-й дивизии СС «Галиция». Празднования были ознаменованы парадом мужчин, одетых в форму солдат СС, марширующих по улицам города. Представить такое при Викторе Януковиче было просто невозможно… Зеленский же пока ограничился словами о том, что он не поддерживает почитание таких людей, как Бандера.

Le Monde (Париж, Франция)

Популярность Зеленского объясняется прежде всего отказом общества от «старого» политического класса, обвиняемого в том, что страна после обретения независимости в 1991 году была оставлена на самотек и разграбление. Обещание «сломать систему» нашло широкий отклик среди населения, уставшего от постоянной бедности и одних и тех же лиц на политической сцене.

Но сам Зеленский решил не рисковать, отделываясь общими заявлениями вроде обещания положить конец конфликту на Донбассе. Он избегал конкретных вопросов и вел свою кампанию почти целиком через свое шоу и соцсети.

Отсутствие у него опыта видится его противникам как слабость в условиях, когда нужно руководить страной, находящейся в состоянии войны или вести переговоры с Россией. Его независимость как кандидата тоже спорна, в частности от его делового партнера, олигарха Игоря Коломойского, пусть Зеленский и утверждает, что их отношения поверхностны. Между первым и вторым турами президентских выборов было опубликовано журналистское расследование, которое показало, что Зеленский довольно часто путешествует в Женеву и Тель-Авив — города, где живет Коломойский.

Что же дальше? Если победа Владимира Зеленского подтвердится, то страну ждет период тяжкой неопределенности.

И связано это не столько с личностью комедианта, сколько с необъятностью той задачи, которую ему предстоит решить: «чистка» политически-мафиозной системы неизбежно наткнется на сопротивление, а политические институты страны все еще слабы.

Чтобы давить на олигархат, Зеленскому нужно будет как минимум заручиться поддержкой большинства в правительстве. А для этого ему, возможно, придется распустить парламент. Вот только не факт, что ему это все удастся. Осознание реальности обещает быть тяжелым.

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