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15:27 (мск), источник: Ведомости

Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой

Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

«Судить можно будет по конкретным делам», — отметил Песков. По его словам, легитимность выборов поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали проголосовать. «При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа. Тем более, что этот выбор весьма очевиден», — резюмировал Песков.

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Путин не смотрел дебаты Зеленского с действующим президентом Украины Петром Порошенко, так как «занимался делами Читинской области», отметил Песков. «Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет», — уточнил он. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах освобождения украинских моряков, арестованных из-за инцидента в Керченском проливе, пресс-секретарь президента напомнил, что существуют определенные юридические процедуры, прописанные в законодательстве. «Сейчас они, как нарушители госграницы, находятся под следствием. Любое следствие завершается судом», — добавил Песков.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По результатам подсчета 99,17% протоколов, он получил 73,23% голосов, говорится на сайте Центризбиркома Украины. Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За шоумена отдали голоса более 13,43 млн украинцев, за Порошенко — около 4,48 млн граждан.

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Что представляет собой «команда Зеленского»

С победой Зеленского уже поздравили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, представители НАТО и многих западных стран. Президент России Владимир Путин начал рабочий день со встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение отношений между Киевом и Москвой при новом президенте Украины. Российский премьер не сомневается, что Зеленский в отношении России будет придерживаться высказанной в ходе предвыборной кампании риторики. По мнению Медведева, Зеленский станет повторять «известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы» украинцев. «Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — написал в Facebook премьер. Для улучшения отношений двух стран необходим честный, ответственный и прагматичный подход, здравомыслие и «понимание ценности отношений народов наших стран», заключил Медведев.

До премьера выборы на Украине прокомментировал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он выразил надежду, что при Зеленском Москва и Киев возобновят переговоры. «Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений», — написал Кудрин в Twitter. В свою очередь замминистра иностранных дел России Григорий Карасин ранее заявил, что украинцы проголосовали за перемены. Они ожидают изменения как во внешней, так и во внутренней политике, отметил он.

Ирина Чевтаева, Светлана Бочарова

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На вопросы на русском языке отвечал по-русски. Пресс-конференция Владимира Зеленского
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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ТАССКоммерсантъ-ОнлайнРИА Новости
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн, РИА Новости
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