Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил
Говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому и совместной работе с ним пока преждевременно, заявил
«Судить можно будет по конкретным делам», — отметил Песков. По его словам, легитимность выборов поставлена под вопрос
Путин не смотрел дебаты Зеленского с действующим президентом Украины Петром Порошенко, так как «занимался делами Читинской области», отметил Песков. «Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет», — уточнил он. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах освобождения украинских моряков, арестованных
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По результатам подсчета 99,17% протоколов, он получил 73,23% голосов, говорится на сайте Центризбиркома Украины. Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За шоумена отдали голоса более 13,43 млн украинцев, за Порошенко — около 4,48 млн граждан.
С победой Зеленского уже поздравили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, представители НАТО и многих западных стран. Президент России Владимир Путин начал рабочий день со встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.
Ранее премьер России Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение отношений между Киевом и Москвой при новом президенте Украины. Российский премьер не сомневается, что Зеленский в отношении России будет придерживаться высказанной в ходе предвыборной кампании риторики. По мнению Медведева, Зеленский станет повторять «известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы» украинцев. «Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — написал в Facebook премьер. Для улучшения отношений двух стран необходим честный, ответственный и прагматичный подход, здравомыслие и «понимание ценности отношений народов наших стран», заключил Медведев.
До премьера выборы на Украине прокомментировал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он выразил надежду, что при Зеленском Москва и Киев возобновят переговоры. «Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений», — написал Кудрин в Twitter. В свою очередь замминистра иностранных дел России Григорий Карасин ранее заявил, что украинцы проголосовали за перемены. Они ожидают изменения как во внешней, так и во внутренней политике, отметил он.
Ирина Чевтаева, Светлана Бочарова