США введут полный запрет на импорт нефти из Ирана
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран, сообщила
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран, сообщила
Действие текущей версии документа истекает в начале мая. Его непродление означает, что Вашингтон выступает против любого импорта нефти из Ирана для всех без исключения государств.
«Это решение нацелено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти до нуля», — подчеркивается в распространенном сообщении.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Штаты установили временные исключения, то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.