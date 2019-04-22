Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский после итогов выборов сразу же сменил позицию по РФ
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Поздний ужин и отсутствие завтрака назвали убийственной комбинацией
Дочь Ренаты Литвиновой кардинально сменила имидж (фото)
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Силовики окружили имение Порошенко под Киевом
Дачников начали штрафовать за теплицы
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Женщина прожила 99 лет с органами наоборот
«Я не конфетка, чтобы всем нравится». Хабиб атакует UFC
Жена футболиста осудила чиновников
Дочь Ренаты Литвиновой кардинально сменила имидж (фото)
10 секретов стиля 45-летней Виктории Бекхэм
Чем обернется для России победа Зеленского
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
16:02 (мск), источник: РИА Новости

США введут полный запрет на импорт нефти из Ирана

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: AP 2019

Действие текущей версии документа истекает в начале мая. Его непродление означает, что Вашингтон выступает против любого импорта нефти из Ирана для всех без исключения государств.

«Это решение нацелено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти до нуля», — подчеркивается в распространенном сообщении.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Штаты установили временные исключения, то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

Обвал на нефтяном рынке
18 мартаРоссию отпускает «голландская болезнь»
8 февраляСМИ: Сечин раскритиковал сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти
3 январяСША захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
 Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Окружение Порошенко начали вызывать на допросы
В терактах на Шри-Ланке погибли дети богатейшего человека Дании
Пермские депутаты устроили субботник в уже убранном сквере
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
В Конго две гориллы сфотографировались со спасшим их рейнджером
Спорт
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола Криштиану Роналду стал победителем Серии А и вписал свое имя в историю как первый футболист, кому удалось выиграть национальные первенства Италии, Англии и Испании
Hi-Tech
Новую «Нокию» обманули с помощью жвачки Проблема носит программный характер.
Авто
Стильный городской Kia приедет в Россию по цене от миллиона 3 июня стартуют продажи третьего поколения городского кроссовера Kia Soul
Кино
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой Ведущая оправдалась за выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием бывших возлюбленных Примадонны
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Дети
Елену Захарову поздравляют с беременностью Актрису подозревают в интересном положении
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь