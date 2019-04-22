Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Индийском океане обнаружили жуткое существо (фото)
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Татьяна Навка показала нежный снимок с дочкой и мужем
Боярская, Асмус, Климова: все звезды на открытии ММКФ 2019
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Силовики окружили имение Порошенко под Киевом
Дачников начали штрафовать за теплицы
Дочь Алсу вышла в финал «Голос. Дети» с песней Юлии Началовой
Собчак и Волочкова выяснили отношения в шоу Малахова
«Я не конфетка, чтобы всем нравится». Хабиб атакует UFC
Жена футболиста осудила чиновников
57-летний Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
В сети обсуждают снимки Шаляпина с экс-женой Джигарханяна
Новый математический трюк поразил интернет
Список самых плохих паролей. (А ваш там есть?)
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
17:50 (мск), источник: RTVi

Из актеров в политику: по чьим стопам пошел Владимир Зеленский

Президентские выборы в Украине выиграл шоумен, комик и кавээнщик Владимир Зеленский, который набрал больше 70% голосов и в начале июня официально станет главой государства. Его соперник, действующий президент Петр Порошенко, во время предвыборных дебатов часто намекал на несерьезную профессию конкурента. Но уже не раз люди из шоу-бизнеса попадали в большую политику. RTVI собрал несколько таких примеров.

Источник: AP 2019

Рональд Рейган

Рейган начинал ведущим на провинциальных радиостанциях в Айове, а позже перебрался в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру в Голливуде. Самая известную роль он сыграл в фильме 1942 года «Кингз Роу». Всего на его счету около 50 фильмов, большая часть из них — малобюджетные картины, которые не снискали успеха ни у критиков, ни у зрителей.

Первые шаги на пути к Белому дому он сделал, когда возглавил Гильдию киноактеров США — профсоюз, который защищает интересы и права артистов. Рейгана пять лет подряд выбирали президентом Гильдии. С 1967 по 1975 годы он был губернатором Калифорнии, а с 1981 по 1989 годы — президентом США.

Арнольд Шварценеггер

Известность к Шварценеггеру пришла, когда он стал самым молодым культуристом, который выиграл титул «Мистер Вселенная». Это помогло ему попасть в Голливуд. Самая известная роль Шварценеггера — это боевой андроид из фильма «Терминатор». За актером закрепилось амплуа неуязвимого героя, но он отметился и яркими комедийными ролями в фильмах «Джуниор» и «Близнецы». С 2003 по 2011 годы он был губернатором Калифорнии и при это работал бесплатно, отказавшись от зарплаты.

Джимми Моралес

Моралес вместе с братом в течение 15 лет выпускал на гватемальском телевидении комедийное шоу, в котором часто играл грубоватых и недалеких персонажей. В 2015 году на фоне очередного политического кризиса в стране он выдвинул свою кандидатуру на пост президента и выиграл выборы. Его главным обещанием была борьба с коррупцией. Он даже шел на выборы под лозунгом: «Не коррумпированный, не вор». Это не помешало Моралесу оказаться на посту президента фигурантом сразу нескольких коррупционных скандалов.

Марьян Шарец

Шарец — по образованию актер и журналист. На национальном телевидении Словении он работал комиком и пародистом, а также занимался политической сатирой. Самый известный его персонаж — вымышленный крестьянин Иван Серпентиншек. Это недовольный жизнью деревенский житель, который не стесняется рубить правду невзирая на лица. Еще он выступал с пародиями на известных местных политиков.

В 2017 году Шарец выдвигался в президенты, но проиграл выборы во втором туре. Через год его партия — «Список Шареца» — заняла второе место на парламентских выборах. Бывший комик сформировал коалицию и занял кресло премьера.

Мишель Мартейи

Музыкант Мартейи выпустил 14 альбомов и стал первопроходцем музыкального жанра, в основе которого лежат традиционные гаитянские мотивы. С 2011 по 2016 годы он был президентом Гаити и ушел в отставку на фоне народных протестов. В качестве главы государства Мартейи запомнился крайне правыми взглядами, а также скандальными заявлениями.

Джозеф Эстрада

Эстрада возглавлял Филиппины с 1998 по 2001 годы. Конец его президентской карьере положила мирная революция, в ходе которой политика свергли. Его приговорили к пожизненному заключению за коррупцию и нарушение конституции, но затем помиловали. В 2013 году Эстрада стал мэром столицы Филиппин Манилы. До прихода в политику Эстрада сыграл больше 100 ролей в кино и получил несколько филиппинских кинопремий.

Йон Гнарр

Комик и анархопанк Гнарр до 2008 года успешно снимался в юмористических программах и комедийных сериалах. Все изменил мировой финансовый кризис, который сильно затронул его родную Исландию. .

В ноябре 2009 году Гнарр основал «Лучшую партию». В нее вошли коллеги юмориста: музыканты, анархисты и актеры, которые обещали сделать жизнь людей веселее и ярче. Весной 2010 года на выборах в муниципальный совет Рейкьявика партия получила 34% голосов, а Гнарр стал мэром столицы Исландии. При поддержке социал-демократов юморист смог добиться успеха в управлении городом. В 2013 году, несмотря на возросший рейтинг «Лучшей партии», Гнарр ее распустил и отказался переизбираться на второй срок.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Florence + The Machine выпустила песню из «Игры престолов» на стихи Джорджа Мартина
Из актеров в политику: по чьим стопам пошел Владимир Зеленский
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Окружение Порошенко начали вызывать на допросы
Ученые нашли следы крупного конфликта на Аляске
В терактах на Шри-Ланке погибли дети богатейшего человека Дании
В Лондоне арестовали олимпийского чемпиона
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
Спорт
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола Криштиану Роналду стал победителем Серии А и вписал свое имя в историю как первый футболист, кому удалось выиграть национальные первенства Италии, Англии и Испании
Hi-Tech
Новую «Нокию» обманули с помощью жвачки Проблема носит программный характер.
Авто
На Украине продают гоночный ЗАЗ (фото) Автомобиль Zaz Lanos, производства Запорожского автомобильного завода, пережил серию доработок специально для участия в кольцевых гонках
Кино
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой Ведущая оправдалась за выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием бывших возлюбленных Примадонны
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дети
Елену Захарову поздравляют с беременностью Актрису подозревают в интересном положении
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь