Из актеров в политику: по чьим стопам пошел Владимир Зеленский

Рональд Рейган
Рейган начинал ведущим на провинциальных радиостанциях в Айове, а позже перебрался в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру в Голливуде. Самая известную роль он сыграл в фильме 1942 года «Кингз Роу». Всего на его счету около 50 фильмов, большая часть из них — малобюджетные картины, которые не снискали успеха ни у критиков, ни у зрителей.
Первые шаги на пути к Белому дому он сделал, когда возглавил Гильдию киноактеров США — профсоюз, который защищает интересы и права артистов. Рейгана пять лет подряд выбирали президентом Гильдии. С 1967 по 1975 годы он был губернатором Калифорнии, а с 1981 по 1989 годы — президентом США.
Арнольд Шварценеггер
Известность к Шварценеггеру пришла, когда он стал самым молодым культуристом, который выиграл титул «Мистер Вселенная». Это помогло ему попасть в Голливуд. Самая известная роль Шварценеггера — это боевой андроид из фильма «Терминатор». За актером закрепилось амплуа неуязвимого героя, но он отметился и яркими комедийными ролями в фильмах «Джуниор» и «Близнецы». С 2003 по 2011 годы он был губернатором Калифорнии и при это работал бесплатно, отказавшись от зарплаты.
Джимми Моралес
Моралес вместе с братом в течение 15 лет выпускал на гватемальском телевидении комедийное шоу, в котором часто играл грубоватых и недалеких персонажей. В 2015 году на фоне очередного политического кризиса в стране он выдвинул свою кандидатуру на пост президента и выиграл выборы. Его главным обещанием была борьба с коррупцией. Он даже шел на выборы под лозунгом: «Не коррумпированный, не вор». Это не помешало Моралесу оказаться на посту президента фигурантом сразу нескольких коррупционных скандалов.
Марьян Шарец
Шарец — по образованию актер и журналист. На национальном телевидении Словении он работал комиком и пародистом, а также занимался политической сатирой. Самый известный его персонаж — вымышленный крестьянин Иван Серпентиншек. Это недовольный жизнью деревенский житель, который не стесняется рубить правду невзирая на лица. Еще он выступал с пародиями на известных местных политиков.
В 2017 году Шарец выдвигался в президенты, но проиграл выборы во втором туре. Через год его партия — «Список Шареца» — заняла второе место на парламентских выборах. Бывший комик сформировал коалицию и занял кресло премьера.
Мишель Мартейи
Музыкант Мартейи выпустил 14 альбомов и стал первопроходцем музыкального жанра, в основе которого лежат традиционные гаитянские мотивы. С 2011 по 2016 годы он был президентом Гаити и ушел в отставку на фоне народных протестов. В качестве главы государства Мартейи запомнился крайне правыми взглядами, а также скандальными заявлениями.
Джозеф Эстрада
Эстрада возглавлял Филиппины с 1998 по 2001 годы. Конец его президентской карьере положила мирная революция, в ходе которой политика свергли. Его приговорили к пожизненному заключению за коррупцию и нарушение конституции, но затем помиловали. В 2013 году Эстрада стал мэром столицы Филиппин Манилы. До прихода в политику Эстрада сыграл больше 100 ролей в кино и получил несколько филиппинских кинопремий.
Йон Гнарр
Комик и анархопанк Гнарр до 2008 года успешно снимался в юмористических программах и комедийных сериалах. Все изменил мировой финансовый кризис, который сильно затронул его родную Исландию. .
В ноябре 2009 году Гнарр основал «Лучшую партию». В нее вошли коллеги юмориста: музыканты, анархисты и актеры, которые обещали сделать жизнь людей веселее и ярче. Весной 2010 года на выборах в муниципальный совет Рейкьявика партия получила 34% голосов, а Гнарр стал мэром столицы Исландии. При поддержке социал-демократов юморист смог добиться успеха в управлении городом. В 2013 году, несмотря на возросший рейтинг «Лучшей партии», Гнарр ее распустил и отказался переизбираться на второй срок.