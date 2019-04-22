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18:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский чиновник назвал повышение зарплат риском для предприятий

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов объяснил, почему работодатели в Зауралье не могут повышать зарплату рабочим. По его словам, рост заработка сотрудников создает проблемы для предприятий, пишет Znak.com.

Источник: Правительство Курганской области

Ксенофонтов отметил, что сейчас зарплата «неквалифицированных специалистов, технических работников» сравнялась с заработком сотрудников с высшим образованием. По мнению чиновника, «это в корне неправильно». Однако работодатели пока не имеют возможности индексировать оклады своим сотрудникам, посетовал он.

Если это будет происходить, их продукция станет неконкурентоспособной, в первую очередь, по цене, потому что, понятно, в себестоимости и доля фонда оплаты труда плюс налоги на нее. Это как сдерживающий фактор в целом для развития региональной экономики.
Игорь Ксенофонтов
Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области
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Последние месяцы российские чиновники не раз оказывались в центре скандала из-за своих громких высказываний. Так, в начале марта руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что учителя мало зарабатывают потому что мало работают. По его мнению, порядочные и добросовестные педагоги получают достойную зарплату.

В ноябре 2018 года руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время круглого стола отметила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Позже она извинилась за свои слова.

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