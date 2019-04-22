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18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский суд остановил принудительное переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», — говорится в решении суда.

В конце марта Окружной административный суд Киева открыл дело по иску УПЦ. Претензии были направлены к министерству культуры страны из-за принятого в декабре 2018 года закона «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому церковь должна поменять название и устав в ограниченный срок.

По итогам разбирательства суд признал принудительное переименование церкви незаконным.
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Закон предполагает, что религиозным организациям необходимо отражать в своем полном названии то, что они являются частью находящихся за пределами Украины религиозных объединений. Экспертное управление Рады, решение которого не имеет обязательного характера, пришло к выводу, что такие правила противоречат Конституции.

В январе патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ), в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры. УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефальной церкви Украины, назвав предстоящий Объединительный собор «советом нечестивых».

РПЦ не признает правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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