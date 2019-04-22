Подготовка встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына перешла в финальную стадию

«Я подтверждаю, да, действительно, встреча готовится, и подготовка вступила в финальную стадию, и эта встреча состоится до конца апреля месяца», — сказал господин Песков.
Напомним, ранее
Местом встречи может стать площадка Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Сотрудники университета сообщили, что кампус вуза готовится к саммиту. «Сроки мероприятий указаны с 15 по 26 апреля», — сообщил собеседник «Ъ». Как ожидается, Ким Чен Ын заедет в Россию по пути в Пекин. В МИД РФ подтвердили готовящийся визит лидера КНДР во Владивосток.