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19:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Подготовка встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына перешла в финальную стадию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать точную дату встречи Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он также не стал уточнять программу мероприятия и ее продолжительность.

Источник: Reuters

«Я подтверждаю, да, действительно, встреча готовится, и подготовка вступила в финальную стадию, и эта встреча состоится до конца апреля месяца», — сказал господин Песков.

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Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению Владимира Путина во второй половине апреля. О том, что «ведется активная подготовка к возможной встрече» глав двух государств заявлял помощник российского президента Юрий Ушаков. Южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники также сообщило, что лидер КНДР и господин Путин могут встретиться 26—27 апреля.

Местом встречи может стать площадка Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Сотрудники университета сообщили, что кампус вуза готовится к саммиту. «Сроки мероприятий указаны с 15 по 26 апреля», — сообщил собеседник «Ъ». Как ожидается, Ким Чен Ын заедет в Россию по пути в Пекин. В МИД РФ подтвердили готовящийся визит лидера КНДР во Владивосток.

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