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20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко снова собрался в президенты

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что снова собирается баллотироваться на этот пост.

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13
фотографий
13
фотографий

Трансляция митинга его сторонников возле администрации главы государства в Киеве ведется на странице украинского лидера в Facebook.

Порошенко объявил собравшимся, что планирует стать президентом Украины на следующих выборах, которые состоятся через пять лет.

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Ранее, комментируя свой проигрыш на выборах главы государства, Порошенко заявил, что не собирается уходить из политики. В его штабе сообщали, что действующий президент собирается выиграть выборы в парламент осенью этого года и стать оппозицией.

Победитель президентской гонки на Украине Владимир Зеленский во время дебатов со своим оппонентом заявил, что собирается занимать пост главы государства один срок, но надеется, что команда Порошенко не останется у власти через пять лет. После оглашения первых результатов выборов политик отмечал, что готов рассмотреть возможность предоставления Порошенко государственного поста, если того захочет народ.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По результатам обработки более 99 процентов протоколов, Зеленский набрал более 73 процентов голосов, Порошенко поддержали менее 25 процентов избирателей. Официально итоги выборов планируется огласить 30 апреля. Срок полномочий действующего главы государства истекает в течение 30 дней после этого.

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