Остров — Русский, вождь — корейский
Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для переговоров с Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для переговоров с Владимиром Путиным.
Как стало известно «Ъ», в среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути». А лидер КНДР, как стало известно «Ъ», покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.
Два источника, связанные с подготовкой визита Ким Чен Ына во Владивосток, подтвердили «Ъ», что ночь с 23 на 24 апреля Ким Чен Ын проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется в сторону РФ. 25 апреля состоятся переговоры глав государств. Затем Владимир Путин отбудет в Пекин, где
Переговоры с Владимиром Путиным, по сведениям источников «Ъ», состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Его выбрали местом встречи
С 23 по 27 апреля занятия у студентов университета отменены.
Вместе с северокорейским вождем прибудет делегация из 230 человек. Все они приедут на легендарном бронированном поезде, на котором по России путешествовал отец нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир. Впрочем, путь «молодого маршала» будет куда короче отцовского: расстояние от Пхеньяна до Владивостока составляет всего 684 км, тогда как Ким Чен Ир объезжал всю Транссибирскую магистраль. Выходить на границе РФ и Северной Кореи Ким Чен Ын не планирует. На пограничной северокорейской станции Туманган составу поменяют колесные пары (в КНДР используется европейский стандарт в 1435 мм, в России — 1520 мм), после чего он проследует к пункту назначения.
Так как Ким Чен Ын посещает Россию впервые, для него подготовлена обширная культурная программа. По сведениям источников «Ъ», пока она утверждена не до конца и будет уточняться уже после приезда гостя в соответствии с его пожеланиями и настроением. Среди мест, которые он может посетить, называют
Помимо этого предполагается, что Ким Чен Ын побывает в местах, которые в ходе визитов в Россию посетил его отец Ким Чен Ир. Среди них — его номер во владивостокском отеле «Гавань». После памятного визита в 2002 году там установили мемориальную табличку и ежегодно отмечают дни рождения бывшего главы КНДР. С тех пор гостиница, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена была сдать часть помещений генконсульству Китая, но исторический номер был сохранен. Также Ким Чен Ир в 2002 году посещал хлебозавод «Владхлеб», где пробовал фирменный «угольный» хлеб черного цвета с добавлением активированного угля. После его визита посещение завода и дегустация хлеба стали для делегаций из КНДР постоянным пунктом программы.
Визит Ким Чен Ына создал ряд неожиданных проблем инженерного свойства. Путешествовать по Владивостоку лидер КНДР согласен только на собственном лимузине, который прибыл вместе с ним на поезде.
Повестка саммита, как заявил
Как сообщил «Ъ» профессор МГИМО МИД РФ Георгий Толорая, Россия воспринимается в КНДР как надежный и нейтральный партнер, который, в отличие от США и Китая, заинтересован не во влиянии на внутриполитические процессы в стране, а лишь в стабилизации ситуации на полуострове и дружественных отношениях. «Проблема КНДР — одна из немногих, где сохраняется конструктивное сотрудничество между РФ и США, — заметил эксперт.— В Россию регулярно приезжает спецпредставитель Вашингтона по этой проблеме Стивен Биган, идут консультации, американцы прислушиваются к нашему мнению». Господин Толорая также уточнил, что в настоящий момент «корейско-американские переговоры по денуклеаризации зашли в тупик» и вполне возможно, что
В частности, Москва и Пхеньян уже давно ищут способ расширить двустороннюю торговлю, но этому препятствуют санкции ООН, наложенные на КНДР за ядерные и ракетные испытания, которые Пхеньян активно проводил в 2016 и 2017 годах. По итогам 2018 года товарооборот между странами упал на 56% и составил $34 млн.
Чтобы увеличить его, но в то же время соблюсти санкции ООН, Москва и Пхеньян на прошедшей
Источник «Ъ» в МИД РФ уточнил, что эта схема позволяет увеличить реальный товарооборот, не нарушая ни банковских, ни товарных санкций: торговля будет идти только товарами, разрешенными в рамках санкционных резолюций ООН.
Последние из них в соответствии с санкционными ограничениями должны покинуть территорию РФ до конца 2019 года. По информации источников «Ъ», за последние годы число северокорейских рабочих в России уменьшилось в четыре раза и на конец 2018 года не превышало 10 тыс. человек против 38 тыс. человек двумя годами ранее. Стороны продолжают искать способ оставить их в России, не нарушая санкций ООН, но пока переговоры на эту тему успехом не увенчались.
Михаил Коростиков