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04:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Остров — Русский, вождь — корейский

Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для переговоров с Владимиром Путиным.

Как стало известно «Ъ», в среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути». А лидер КНДР, как стало известно «Ъ», покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.

Вождь, сын вождя

Два источника, связанные с подготовкой визита Ким Чен Ына во Владивосток, подтвердили «Ъ», что ночь с 23 на 24 апреля Ким Чен Ын проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется в сторону РФ. 25 апреля состоятся переговоры глав государств. Затем Владимир Путин отбудет в Пекин, где 25—27 апреля состоится второй форум китайской инициативы «Пояс и путь». А Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит туристические достопримечательности и места, где побывал его отец Ким Чен Ир в ходе визита в 2002 году. Нынешний лидер КНДР посетит Россию впервые с момента вступления в свою должность в конце 2011 года.

Переговоры с Владимиром Путиным, по сведениям источников «Ъ», состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Его выбрали местом встречи из-за жестких требований к безопасности Ким Чен Ына.

Жить корейский гость также будет в кампусе ДВФУ. Так как комплекс изначально строился с расчетом на проведение саммитов, на его территории есть несколько гостиничных корпусов люксового уровня.

С 23 по 27 апреля занятия у студентов университета отменены.

Вместе с северокорейским вождем прибудет делегация из 230 человек. Все они приедут на легендарном бронированном поезде, на котором по России путешествовал отец нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир. Впрочем, путь «молодого маршала» будет куда короче отцовского: расстояние от Пхеньяна до Владивостока составляет всего 684 км, тогда как Ким Чен Ир объезжал всю Транссибирскую магистраль. Выходить на границе РФ и Северной Кореи Ким Чен Ын не планирует. На пограничной северокорейской станции Туманган составу поменяют колесные пары (в КНДР используется европейский стандарт в 1435 мм, в России — 1520 мм), после чего он проследует к пункту назначения.

Так как Ким Чен Ын посещает Россию впервые, для него подготовлена обширная культурная программа. По сведениям источников «Ъ», пока она утверждена не до конца и будет уточняться уже после приезда гостя в соответствии с его пожеланиями и настроением. Среди мест, которые он может посетить, называют Военно-исторический музей Тихоокеанского флота России и Приморскую сцену Мариинского театра.

Помимо этого предполагается, что Ким Чен Ын побывает в местах, которые в ходе визитов в Россию посетил его отец Ким Чен Ир. Среди них — его номер во владивостокском отеле «Гавань». После памятного визита в 2002 году там установили мемориальную табличку и ежегодно отмечают дни рождения бывшего главы КНДР. С тех пор гостиница, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена была сдать часть помещений генконсульству Китая, но исторический номер был сохранен. Также Ким Чен Ир в 2002 году посещал хлебозавод «Владхлеб», где пробовал фирменный «угольный» хлеб черного цвета с добавлением активированного угля. После его визита посещение завода и дегустация хлеба стали для делегаций из КНДР постоянным пунктом программы.

Визит Ким Чен Ына создал ряд неожиданных проблем инженерного свойства. Путешествовать по Владивостоку лидер КНДР согласен только на собственном лимузине, который прибыл вместе с ним на поезде.

Лимузин этот, как выяснилось, не проходил по вышине в ворота вокзала Владивостока, поэтому, как сообщили «Ъ» другие два источника, вовлеченных в подготовку визита, проем пришлось «экстренно раскапывать». По итогам проведенных в субботу и воскресенье строительных работ проем удалось углубить на 20 см, и этого оказалось достаточно.

Торговать вопреки всему

Повестка саммита, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будет в основном затрагивать «развитие двусторонних отношений» и «обсуждение проблемы денуклеаризации». Россия — один из участников оригинального «шестистороннего формата» переговоров по КНДР, в его рамках Москва совместно с Вашингтоном, Пекином, Сеулом и Токио пыталась убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия. Пхеньян вышел из формата в 2009 году, но Москва не оставляет попыток возродить его. Россия также является соавтором российско-китайской дорожной карты по денуклеаризации КНДР, в рамках которой Москва и Пекин предлагают США и Северной Корее делать постепенные шаги навстречу друг другу. В последний год Россия, Китай и Южная Корея совместно добиваются от США и их союзников снижения уровня санкционного давления на КНДР, мотивируя это тем, что страна с сентября 2017 года не проводит ядерных испытаний и заслуживает за это поощрения.

Как сообщил «Ъ» профессор МГИМО МИД РФ Георгий Толорая, Россия воспринимается в КНДР как надежный и нейтральный партнер, который, в отличие от США и Китая, заинтересован не во влиянии на внутриполитические процессы в стране, а лишь в стабилизации ситуации на полуострове и дружественных отношениях. «Проблема КНДР — одна из немногих, где сохраняется конструктивное сотрудничество между РФ и США, — заметил эксперт.— В Россию регулярно приезжает спецпредставитель Вашингтона по этой проблеме Стивен Биган, идут консультации, американцы прислушиваются к нашему мнению». Господин Толорая также уточнил, что в настоящий момент «корейско-американские переговоры по денуклеаризации зашли в тупик» и вполне возможно, что какие-то решения будущей встречи во Владивостоке смогут улучшить ситуацию.

Как удалось выяснить «Ъ», помимо актуальных международных вопросов стороны обсудят и насущные торгово-экономические проблемы.

В частности, Москва и Пхеньян уже давно ищут способ расширить двустороннюю торговлю, но этому препятствуют санкции ООН, наложенные на КНДР за ядерные и ракетные испытания, которые Пхеньян активно проводил в 2016 и 2017 годах. По итогам 2018 года товарооборот между странами упал на 56% и составил $34 млн.

Чтобы увеличить его, но в то же время соблюсти санкции ООН, Москва и Пхеньян на прошедшей 4—6 марта межправкомиссии РФ—КНДР обсудили создание совместного клирингового механизма, в рамках которого торговля будет идти фактически на основе бартера без вовлечения банковских транcакций.

Механизм будет действовать следующим образом: РФ и КНДР будут поставлять друг другу товары по определенной стоимости без осуществления платежей, после чего в конце каждого квартала сводить в рублях бухгалтерский баланс по итогам операций. Если одна из сторон по итогам сведения баланса осталась должна другой, то этот кредит переносится на следующий период и может быть «выбран» товарами задолжавшей стороны.

Источник «Ъ» в МИД РФ уточнил, что эта схема позволяет увеличить реальный товарооборот, не нарушая ни банковских, ни товарных санкций: торговля будет идти только товарами, разрешенными в рамках санкционных резолюций ООН.

Помимо прочего стороны обсудят продление программы двустороннего сотрудничества, строительство моста через реку Туманную на границе двух стран и проблему северокорейских рабочих.

Последние из них в соответствии с санкционными ограничениями должны покинуть территорию РФ до конца 2019 года. По информации источников «Ъ», за последние годы число северокорейских рабочих в России уменьшилось в четыре раза и на конец 2018 года не превышало 10 тыс. человек против 38 тыс. человек двумя годами ранее. Стороны продолжают искать способ оставить их в России, не нарушая санкций ООН, но пока переговоры на эту тему успехом не увенчались.

Михаил Коростиков

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