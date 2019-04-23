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02:57 (мск), источник: Известия

Евросоюз пригрозил США встречными мерами за санкции против Кубы

Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро отреагировал на решение США активировать Третий раздел закона Хелмса-Бертона. Ответом Европы на экстерриториальные санкции США против Острова свободы, которые ударят и по интересам Евросоюза, станут встречные меры, сказал он «Известиям».

Источник: AP 2019

«Европейский союз не будет молчать. Мы очень четко заявили, что это (решение США) противоречит международному праву, и мы готовы защищать наших граждан и инвесторов всеми доступными средствами, включая разбирательство в ВТО и блокирующий статус», — сказал Наварро.

Закон Хелмса-Бертона дает право американским гражданам со 2 мая подавать в суд на любые иностранные компании, распоряжающиеся на Острове cвободы имуществом, некогда принадлежавшим американскому бизнесу, но конфискованным 60 лет назад правительством Фиделя Кастро.

По словам Наварро, добиваться демократических изменений на Кубе следует не рестрикциями, а развитием торгово-инвестиционного сотрудничества. На Евросоюз приходится около трети всей внешней торговли Кубы — около 33−34%, в прошлом году двусторонний товарооборот достиг €2,6 млрд, указал дипломат.

МИД Кубы назвал агрессивной политику Соединенных Штатов Америки
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18 ноября 2018© Ньюстюб
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