Евросоюз пригрозил США встречными мерами за санкции против Кубы
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро отреагировал на решение США активировать Третий раздел закона
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро отреагировал на решение США активировать Третий раздел закона
«Европейский союз не будет молчать. Мы очень четко заявили, что это (решение США) противоречит международному праву, и мы готовы защищать наших граждан и инвесторов всеми доступными средствами, включая разбирательство в ВТО и блокирующий статус», — сказал Наварро.
Закон
По словам Наварро, добиваться демократических изменений на Кубе следует не рестрикциями, а развитием