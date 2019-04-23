МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил
ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. МИД Японии отказался в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии, передает агентство Киодо.
ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. МИД Японии отказался в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии, передает агентство Киодо.
В частности, из документа исчезла фраза «вернем четыре северных острова (так в Токио называют южные Курилы — ред.) японской стороне». При этом в докладе от 2019 года говорится, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под «сильным руководством» премьера (Синдзо) Абэ и российского президента Владимира Путина.
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее
В Сингапуре в ноябре 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По ее итогам стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.