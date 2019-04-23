Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите глобальных благ»

Соответствующее заявление Мюллер сделал в преддверии своей поездки в Россию, цель которой, как отмечает SWR, — привлечение Москвы в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества.
«Россия как крупнейшая страна в мире нужна нам для защиты глобальных благ и обеспечения всемирной продовольственной безопасности», — сказал министр.
Мюллер также намерен обсудить в Москве такие вопросы, как международная защита климата и обеспечение устойчивого развития.
Ранее посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что у обеих стран существует множество сфер для развития сотрудничества, при этом в условиях санкций, по его словам, есть готовность преодолеть конфликт и наладить диалог.
«У нас большая сфера для развития экономки, торговли. Есть санкции, антисанкции, но параллельно есть очень много того, что можно сделать. Российско-немецкий торговый оборот вырос, и рост составил более 10%. Кроме того, у нас самый большой объём инвестиций из Германии за последние 15 лет», — отметил дипломат.