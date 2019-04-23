Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Список самых плохих паролей. (А ваш там есть?)
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
«Папина дочь»: Орбакайте показала новое фото 7-летней Клавдии
В сети обсуждают снимки Шаляпина с экс-женой Джигарханяна
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Кадыров обратился к Зеленскому
Изгнанный с Первого эксперт сделал заявление
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Роскошный автопарк российских чиновников (фото)
Актриса СССР, чье имя гремело на все страну, умерла от голода
Известный артист сменил гражданство Украины на РФ
США предупредили Зеленского, чтобы не трогал Порошенко
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
12Военный переворот в Судане
06:15 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите глобальных благ»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе «защиты глобальных благ» и обеспечении продовольственной безопасности. Об этом сообщает немецкий телеканал SWR.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление Мюллер сделал в преддверии своей поездки в Россию, цель которой, как отмечает SWR, — привлечение Москвы в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества.

«Россия как крупнейшая страна в мире нужна нам для защиты глобальных благ и обеспечения всемирной продовольственной безопасности», — сказал министр.

Читайте также
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой

Мюллер также намерен обсудить в Москве такие вопросы, как международная защита климата и обеспечение устойчивого развития.

Ранее посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что у обеих стран существует множество сфер для развития сотрудничества, при этом в условиях санкций, по его словам, есть готовность преодолеть конфликт и наладить диалог.

«У нас большая сфера для развития экономки, торговли. Есть санкции, антисанкции, но параллельно есть очень много того, что можно сделать. Российско-немецкий торговый оборот вырос, и рост составил более 10%. Кроме того, у нас самый большой объём инвестиций из Германии за последние 15 лет», — отметил дипломат.

Читайте также

Сельская жизнь: как господдержка отразится на росте зарплат аграриев
Во время загрузки произошла ошибка.
16 апреля© Ньюстюб
 'Всхлипнувший': Порошенко попал на видео после поражения
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Евросоюз пригрозил США встречными мерами за санкции против Кубы
Стала известна новая схема незаконного ввоза яблок из Белоруссии
Ученые нашли следы крупного конфликта на Аляске
Историк рассказал о жуткой смерти самого несчастного царя России
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
Спорт
«Прилипли из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой На днях 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме
Hi-Tech
Новую «Нокию» обманули с помощью жвачки Проблема носит программный характер.
Авто
На Украине продают гоночный ЗАЗ (фото) Автомобиль Zaz Lanos, производства Запорожского автомобильного завода, пережил серию доработок специально для участия в кольцевых гонках
Кино
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой Ведущая оправдалась за выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием бывших возлюбленных Примадонны
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Сбербанк: люди готовы переплачивать за квартиры с гарантией
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Популярные темы на «Детях»
Свекровь собирается продать свою квартиру, а деньги "промотать" 582
Результаты конкурса рассказов. Групповое разоблачение 246
не знаю как назвать - просто выговориться... 196
Вторая серия ИП 182
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь