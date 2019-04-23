Назарбаев заявил, что готовился к отставке более трех лет
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что более трех лет готовился к своей отставке с поста главы государства.
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что более трех лет готовился к своей отставке с поста главы государства.
«Когда я говорил, что принял осознанное решение, это действительно так. Такие решения не принимаются за один день, не за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть, более чем три года», — сказал Назарбаев на внеочередном XIX съезде партии «Нур Отан».
Все смотрел по сторонам, рассуждал о будущем, о прошлом, смотрел на кадры, моих соратников, воспитывал все эти годы и на каждого накладывал свои надежды. И вот, пришел к выводу, и этот вывод правильный.
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