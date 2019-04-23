Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Коллегия судей убеждена, что заявление, которое Порошенко сделал после вынесения решения о признании незаконной национализации «Приватбанка», является давлением на судебную систему.
«Фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины», — говорится в заявлении.
Судьи просят обеспечить защиту от произвольных действий руководства страны, а также предотвратить подобные случаи.
Они требуют от Главного бюро расследований (ГБР) возбудить уголовные дела против Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.
ОАСК 18 апреля признал незаконной национализацию «Приватбанка», принадлежавшего предпринимателю Игорю Коломойскому. «Приватбанк» национализировали в 2016 году из-за сложной финансовой ситуации в организации. На его докапитализацию у властей Украины ушло 155 миллиардов гривен.
После решения суда Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и к генпрокурору с просьбой открыть уголовные дела против рассматривавшей дело коллегии судей.
26 февраля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала импичмента действующего президента после того, как проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Тогда в команде президента ей ответили, что это невозможно ввиду отсутствия закона об импичменте.