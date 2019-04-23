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18:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Итоги правления Петра Порошенко

Что изменилось на Украине с 2014 года — в 17 таблицах и графиках.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Петр Порошенко покидает пост президента Украины, проиграв второй тур выборов Владимиру Зеленскому. Как изменилось социально-экономическое положение в стране и состояние самого господина Порошенко за время его президентства — в материале «Ъ».

Электоральная поддержка

Петр Порошенко выиграл президентские выборы 25 мая 2014 года и официально вступил в должность 7 июня. С тех пор он растерял большую часть своих сторонников. Если в 2014 году за него проголосовали 54,7% украинских избирателей, то в первом туре выборов в марте 2019 года — лишь 15,95%.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доверие к президенту отчасти было потеряно из-за роста его личного благосостояния.

В 2018 году Петр Порошенко задекларировал доход почти в сто раз больше, чем годом ранее.

Большую часть поступлений составили дивиденды от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, управляющей долей президента в холдинге Roshen. Дивиденды были выплачены впервые за три года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

До 2017 года данные о финансовом состоянии Петра Порошенко публиковал украинский Forbes, в 2016 году издание оценивало капитал президента в $858 млн — почти в два раза скромнее, чем в 2013 году. В 2017—2018 ряд других украинских СМИ оценивали состояние Петра Порошенко в сумму около $1 млрд.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Демографические и социальные показатели.

Население Украины последние пять лет ежегодно сокращается даже без учета Крыма и Севастополя в официальной статистике.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Смертность значительно превышает рождаемость, однако миграционный прирост в стране остается положительным. В частности, в 2018 году он составил 18,6 тыс. человек — 629,3 тыс. прибывших против 610,7 тыс. выбывших.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Средние пенсии в долларовом выражении снизились почти на 30%. Это не удивительно, учитывая, что в июне 2014 года, когда господин Порошенко вступил в должность, доллар стоил 11,5 гривен, а сейчас за один доллар дают 26,8 гривны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

При этом средняя зарплата выросла. По данным Укрстата, в первом месяце текущего года она составила 9223 грн (около $350).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В январе 2019 года средняя квартплата на Украине выросла до 2683 грн ($100). Таким образом, стоимость услуг ЖКХ составляет почти треть от доходов украинцев.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Больше всего украинцы задолжали за природный газ — 29,1 млрд грн, и за отопление и горячее водоснабжение — 20 млрд грн. (по данным на январь 2019 года).

Состояние экономики

Валовый внутренний продукт в долларовом выражении снизился, как и ВВП на душу населения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Товарооборот за время правления практически вернулся на уровень 2014 года ($104,5 млрд против $108,3 млрд).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В составе торговых партнеров Россия сохранила первое место. Однако товарооборот упал в два раза, а торговля с США, напротив, выросла в 1,5.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В сравнении с 2014-м годом объем накопленных прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал в экономике Украины сократился на 40% — с $53,704 млрд до $32,291 млрд на конец 2018 года. В 2018 году иностранные компании инвестировали в украинскую экономику $2,87 млрд. Для сравнения, в 2010 — 2013 годах поступления достигали $5 — $6 млрд в год.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Среди крупных стран-инвесторов в 2018 году на первом месте были Нидерланды ($951,5 млн), на втором — Россия ($495,6 млн).

Уровень преступности

Число зарегистрированных преступлений в стране снизилось. В 2018 году в общем количестве правонарушений 62,4% составляли преступления против собственности, 8% — против жизни и здоровья человека, 5,5% — преступления в сфере оборота наркотических средств.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Украина в международных рейтингах

Положение Украины в международных рейтингах улучшилось. Самый сильный скачок — на 66 позиций за 5 лет — был зафиксирован в рейтинге легкости ведения бизнеса Ease of Doing Business. Несмотря на смену власти в стране, в рейтинге уровня демократии от издания The Economist Украина за пять лет поднялась на одно место — с 85-го в 2013 году до 84-го в 2018-м. При этом в 2014 году она вообще опускалась на 92-е место.

Рейтинг восприятия коррупции

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Евгений Козичев, Михаил Малаев, Марина Колоколова, Евгений Федуненко, Анна Поваго, Ольга Шкуренко.

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