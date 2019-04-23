Первая подлодка — носитель «Посейдонов» спущена на воду в Северодвинске
СЕВЕРОДВИНСК, 23 апреля. /ТАСС/ — За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин.
СЕВЕРОДВИНСК, 23 апреля. /ТАСС/ — За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин.
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая является первым носителем аппаратов «Посейдон», во вторник спущена на воду на «Севмаше» (Северодвинск), передает корреспондент ТАСС с места событий. За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.
Глава «Севмаша» Михаил Будниченко в ходе торжественной церемонии вывода подлодки из эллинга заверил, что «корабелы предприятия выполнят все задачи по строительству кораблей в установленные сроки и с высоким качеством». Затем командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин по традиции разбил бутылку шампанского о борт корабля.
Как сообщал ранее ТАСС источник в
По данным другого источника ТАСС в «оборонке», новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.
Атомная подводная лодка «Белгород» первоначально строилась по проекту 949А «Антей» (однотипный с «Курском» носитель крылатых ракет). Она была заложена на «Севмаше» 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012-го ее перезаложили по проекту 09852. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. В ноябре 2018 года в Минобороны РФ сообщили о формировании экипажа «Белгорода».
Впервые о создании подводного аппарата, получившей позднее название «Посейдон», Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда он рассказал, что в России уже разработаны беспилотные аппараты, способные передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.