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15:13 (мск), источник: ТАСС

Первая подлодка — носитель «Посейдонов» спущена на воду в Северодвинске

СЕВЕРОДВИНСК, 23 апреля. /ТАСС/ — За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая является первым носителем аппаратов «Посейдон», во вторник спущена на воду на «Севмаше» (Северодвинск), передает корреспондент ТАСС с места событий. За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

Глава «Севмаша» Михаил Будниченко в ходе торжественной церемонии вывода подлодки из эллинга заверил, что «корабелы предприятия выполнят все задачи по строительству кораблей в установленные сроки и с высоким качеством». Затем командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин по традиции разбил бутылку шампанского о борт корабля.

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Как сообщал ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, испытания ядерного реактора и швартовые испытания подлодки запланированы на этот год. В 2020 году, отмечал собеседник агентства, состоятся заводские ходовые и государственные испытания субмарины, а в конце того же года «Белгород» должен быть передан флоту.

По данным другого источника ТАСС в «оборонке», новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

Атомная подводная лодка «Белгород» первоначально строилась по проекту 949А «Антей» (однотипный с «Курском» носитель крылатых ракет). Она была заложена на «Севмаше» 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012-го ее перезаложили по проекту 09852. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. В ноябре 2018 года в Минобороны РФ сообщили о формировании экипажа «Белгорода».

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые о создании подводного аппарата, получившей позднее название «Посейдон», Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда он рассказал, что в России уже разработаны беспилотные аппараты, способные передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей.

Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

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