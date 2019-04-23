В ожидании встречи: чего хотят добиться друг от друга Владимир Путин и Ким Чен Ын

UPD. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. А 26 апреля российский президент проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ким Чен Ын посетит Россию впервые с момента своего вступления в должность в 2011 году. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды — 2001, 2002 году и 2011 годах. Последний визит он совершил за три месяца до смерти. Тогда президент Дмитрий Медведев простил КНДР 90% долга в $11 млрд.
Путин ездил в Северную Корею в июле 2000 года. После этого Россия поддерживала достаточно теплые отношения с Пхеньяном, в частности, поставляла туда гуманитарную помощь, но до серьезного экономического сотрудничества дело не дошло.
Встреча Ким Чен Ына и Путина должна пройти в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Как отмечает «Коммерсантъ», место выбрали из-за жестких требований к безопасности северокорейского лидера.
После саммита Ким Чен Ын в составе делегации из 200 с лишним человек проведет еще несколько дней в России в качестве туриста.
Официального подтверждения, что встреча пройдет именно 25 апреля, не было, сообщалось лишь, что переговоры состоятся во второй половине апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент и глава Северной Кореи на встрече будут обсуждать развитие двусторонних отношений, ядерное разоружение на Корейском полуострове и «региональные проблемы.
Встреча двух лидеров пройдет спустя почти два месяца с переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Первая встреча северокорейского и американского лидеров состоялась еще летом 2018 года, и тогда Трамп обещал, что уже в ближайшем будущем КНДР полностью откажется от ядерного оружия, а на Корейском полуострове воцарится мир. Но следующая встреча в феврале 2019 года закончилась ничем: Трамп объявил, что переговоры пришлось прекратить досрочно, потому что две стороны так и не смогли договориться об условиях снятия санкций с Пхеньяна. Вскоре после встречи в КНДР сообщили об успешном испытании нового тактического управляемого оружия.
Большинство экспертов рассматривают грядущие переговоры Путина и Ким Чен Ына как попытку последнего «отыграться» за провалившиеся переговоры с Трампом.
По данным AP, Северная Корея хочет до 2020 года в десять раз увеличить объемы торговли с Россией — до миллиарда долларов. Вероятно, на переговорах затронут эту тему. При этом, как отмечает AP, Россия прежде не проявляла большого интереса к масштабным совместным проектам с Северной Кореей.
Еще Ким Чен Ын хочет обсудить с российским президентом судьбу нескольких десятков тысяч северокорейцев, которые работают в России. По решению Совбеза ООН до конца 2019 года эти люди должны вернуться на родину. Они зарабатывают для Северной Кореи сотни миллионов долларов, и Ким хотел бы сохранить этот источник валюты, в которой страна остро нуждается.
AP отмечает, Ким Чен Ын долго тянул со встречей с российским президентом. Лидер Северной Кореи полтора года назад объявил, что выведет страну из экономической изоляции, и начал с контактов с Южной Кореей, США и Китаем. Агентство предполагает, что Ким Чен Ын решил встретиться с Путиным, так как остальные переговоры не дали желаемого результата.
С другой стороны, для Путина сотрудничество с Северной Кореей может оказаться полезным, чтобы ослабить влияние США в регионе и напомнить, что Россия является здесь крупным игроком.
Deutsche Welle пишет, что Россия и КНДР хотят получить доступ к энергоресурсам друг друга. Москву интересуют редкоземельные металлы, а Пхеньяну нужны российские электричество и инвестиции. .
New York Times цитирует аналитика из американского Центра имени Генри Стимсона Дэвида Кима, который считает, что встречей с Путиным Ким Чен Ын хочет показать, что Китай не единственный его партнер. «Ким не хочет класть все яйца в одну корзину, — считает аналитик. При этом 93% внешней торговли Северной Кореи сейчас приходятся именно на Китай, который сейчас не может оказать республике полноценную дипломатическую поддержку, потому что увяз в торговых войнах с США.
Би-би-си отмечает, что одним из главных вопросов на встрече Путина и Ким Чен Ына станет северокорейская ядерная программа.
Как полагают журналисты, в Кремле не верят, что Пхеньян полностью откажется от ядерного оружия, поэтому там хотят «стабилизировать ситуацию, сохраняя статус-кво».
При этом, напоминает Би-би-си, Россию, как и США с Китаем, «нервирует тот факт, что Северная Корея — ядерная держава.
Кореевед Андрей Ланьков предположил, что переговоры Путина и Ким Чен Ына не приведут к конкретным результатам. По его мнению, Кремль просто не готов делать серьезные инвестиции в «ненадежную, неуправляемую КНДР, так как и в самой России не самая радужная экономическая ситуация. Кроме того, Россия не готова нарушать санкции ООН против КНДР, поскольку Пхеньян не является важным торговым партнером. Результатом встречи станут «много слов и мало действия, полагает Ланьков. .
Глава фракции КПРФ в Заксобрании Амурской области Роман Кобызов считает, что Путин и Ким Чен Ын должны обсудить, как обойти санкции ООН. КНДР и Россия во многом похожи, считает региональный политик, а кроме того, Северная Корея, по его мнению, — «прекрасный рынок сбыта. .
Газета Washington Post пишет, что успешные переговоры с Северной Кореей будут полезны для рейтингов Путина. Издание считает, что российский президент сможет представить встречу с Ким Чен Ыном как возвращение Россией статуса «глобальной дипломатической державы». «Россия хочет быть женихом на каждый свадьбе и покойником — на всех похоронах, — цитирует WP российского дипломата Георгия Кунадзе. .