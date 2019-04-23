Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/ — Эта встреча станет первым контактом президента России с лидером КНДР.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/ — Эта встреча станет первым контактом президента России с лидером КНДР.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«Дата — 25 апреля, во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем Госсовета Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом, и эта встреча станет первым контактом нашего президента с северокорейским лидером», — сказал Ушаков.
Помощник президента принес извинения представителям средств массовой информации за то, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров российского и северокорейского лидеров.
Мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите. Мы эту договоренность соблюдали, как мне представляется, весьма четко.
Ушаков подчеркнул, что Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного Народного Собрания 14 созыва, где Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета КНДР.
Программа переговоров, по словам помощника президента, «типичная». Он анонсировал беседу в узком составе, после чего пройдут переговоры в составе делегаций, а также состоится официальный прием. Российская сторона будет представлена
По словам Ушакова, главы государств обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, ожидается обмен мнениями как по политической, так по экономической и
В центре внимания переговоров будет, конечно,
политико-дипломатическоерешение ядерной проблемы Корейского полуострова.
«Мы считаем этот визит ключевым событием за все последние годы, он также имеет ключевое, важное значение с точки зрения содействия
Он также обратил внимание на то, что в последние месяцы ситуация вокруг Северной Кореи стабилизировалась. По его мнению, это стало возможным во многом благодаря инициативам КНДР по отказу от
«Хотел бы заметить, что несмотря на отсутствие видимых результатов по итогам последнего
Он заверил, что российская сторона намерена всячески способствовать закреплению позитивных тенденций, а также совместно с другими вовлеченными странами продолжать работать над формированием предпосылок и благоприятной атмосферы для достижения серьезных договоренностей по регулированию проблемы Корейского полуострова. Ушаков подчеркнул, что предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном как раз и будут направлены на решение указанных задач.
Ранее, в 2017 году Россия совместно с партнерами в Китае разработала дорожную карту урегулирования, которая и по сей день не потеряла своей актуальности, напомнил Ушаков. «Она предусматривает поэтапное продвижение и начало приостановления северянами пусков баллистических ракет и ядерных испытаний, а американцами — масштабных военных учений, — пояснил помощник президента. — Затем предусматривается переход к комплексному урегулированию, включая денуклеаризацию с конечной целью формирования в регионе коллективной системы мира и безопасности».
По оценке Ушакова, первая часть дорожной карты реализована. «Пхеньян ввел мораторий на испытания, а США и Южная Корея отказались от крупных совместных военных учений, — сказал он. — Теперь нужно переходить ко второй части этой дорожной карты, и мы этому будем способствовать.
По словам помощника президента РФ, товарооборот двух стран в 2018 году сократился более чем наполовину
Скажу, что двусторонний товарооборот в прошлом году уменьшился весьма значительно, больше чем на 56%, и составил всего лишь $34 млн. Очень такой скромный показатель, но это прежде всего связано с тем, что Россия вынуждена следовать международным санкциям, которые были наложены на КНДР.
Он указал на то, что ключевым фактором сужения уровня экономического сотрудничества являются санкции, наложенные на КНДР. Тем не менее, по словам Ушакова, работает межправительственная комиссия, сопредседателем которой с российской стороны является министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Последнее заседание состоялось 6 марта в Москве, где были обсуждены вопросы дальнейшего развития
Говоря о повестке дня предстоящих переговоров, Ушаков предпочел не детализировать конкретные вопросы, которые будут обсуждаться. В частности, он оставил без ответа то, будет ли поднята тема увеличения северокорейских рабочих в России. «Это связано с санкциями, поэтому я думаю, что можно будет его прокомментировать после того, как состоится обмен мнениями во Владивостоке, я бы сейчас не хотел вторгаться в существо переговоров, которые президент и председатель будут проводить 25 апреля», — сказал он.
Ушаков также сообщил, что ни подписания документов, ни совместного заявления лидеров по итогам переговоров не планируется.
Представитель Кремля напомнил, что предыдущая встреча лидеров РФ и КНДР на высшем уровне состоялась в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ир встречался в
Помимо этого в 2001 году состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году — во Владивостоке. «В прошлом году наши страны отметили 70-летие со дня установления дипломатических отношений, — добавил Ушаков. — Советский Союз первым признал КНДР и оказывал соответствующую помощь в становлении молодого государства и в 1949 году, тоже стоит это вспомнить, Москву с первым зарубежным визитом посетил Ким Ир Сен — дедушка нынешнего руководителя.
Говоря о относительно свежих политических контактах, Ушаков напомнил, что в апреле 2018 года Пхеньян посетил глава МВД Владимир Кололокольцев. В июне 2018 года глава российского государства принимал спецпосланника Ким Чен Ына в Москве во время Чемпионата мира по футболу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Пхеньян в сентябре 2018 года и приняла участие в торжествах по случаю 70-летия дипотношений. Годом ранее в мае северокорейский лидер принял главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.