За что Порошенко могут привлечь к уголовной ответственности

Грозит ли уголовное преследование Порошенко — все зависит от того, насколько он понял сигналы, которые он получил от населения по итогам выборов. Проблема в том, что он продолжает говорить о намерении вернуться в большую политику, и что Зеленский — это временно. Если Порошенко продолжит действовать в этом ключе, то реакция украинского политикума будет ожидаемой, ведь он многим наступил на больные мозоли, подмяв по сути всю страну под себя за время президентства.
Так что если Порошенко не понял, что ему надо уходить, и не надо делать громких заявлений о том, что он через пять лет или год вернется, то угроза уголовного преследования представляется вполне реальной. На выборах Порошенко провалился с треском, это был рекордный провал по всем показателям.
Некоторые предполагают, что если Порошенко набрал 25% на президентских выборах, то и на парламентских выборах его фракция наберет столько же, а это уже солидный результат. Но это совершенно неверный расчет, потому что там отвалится практически все. За Порошенко голосовали как за действующего президента, как за альтернативу Путину и так далее, поскольку его агитация частично сработала. Но на парламентских выборах весь этот рейтинг растратится. В лучшем случае он проведет небольшую фракцию, балансируя на грани проходного барьера.
Так что я считаю, что уголовные дела в отношении Порошенко могут продвинуться, если он будет и дальше отказываться принимать сигналы о том, что ему надо уходить.
21 апреля был совершенно очевидный сигнал: люди проголосовали за то, чтобы в политике больше никогда не было такого человека, как Порошенко, ни один президент не принес столько бед и страданий Украине, как он.
Тем более что Порошенко не просто есть за что преследовать: можно сказать, берите и раскручивайте по любому направлению. Это и «Укроборонпром», и деятельность Нацбанка, и вмешательство в судебную и правоохранительную систему, политзаключенные, война в Донбассе и так далее.
Причем военные преступления были совершены не только в отношении жителей Донбасса, с Порошенко можно также спросить за иловайский, дебальцевский и другие котлы, где он перемалывал украинскую армию и добровольцев. То есть спрашивать с него можно с обеих сторон за военные преступления, что он устроил в Донбассе, обещая закончить войну за несколько дней или недель.
Меня не перестает удивлять, что с 2017 по 2018 год официальный рост доходов Порошенко, и это только то, что задекларировано, составил почти 100 раз. А это произошло на фоне того, что он превратил Украину в самую бедную страну Европы. Так что с него надо спросить по полной с точки зрения военной, экономической и политической ответственности.
Поэтому мягкие, примиренческие заявления Зеленского о том, что вроде бы никого не будут преследовать, где напрямую не говорится, что президент должен оказаться в тюрьме, совершенно неуместны. Со стороны Порошенко это будет восприниматься как слабость, и он начнет и дальше продвигать линию, что Зеленский — это временно, а он будет возвращаться во власть.
Для того, чтобы у Украины был какой-то минимальный шанс в современном мире в обозримой перспективе, хотелось бы, чтобы эти уголовные дела были возбуждены и рассмотрены максимально беспристрастно и в соответствии с законом, насколько это возможно в украинских условиях, чтобы Порошенко и его окружение получили то воздаяние, которое они заслужили и по закону, и по справедливости.
Я думаю, что Украина этого заслуживает, 21 апреля украинцы проголосовали достаточно грамотно в условиях, которые были.
Александр Ведруссовдиректор аналитического центра «СТРАТЕГPRO»
А если Порошенко останется в политике, пойдет на парламентские выборы и проведет свою фракцию, это станет большой проблемой, что такие персонажи вышли сухими из воды после всего, что они сделали, а значит, там и дальше сохраниться полный беспредел и положительных перспектив у страны не будет вообще.
Стоит отметить, что Украина осталась в той системе, которая была в России в 1990-ых, в олигархической системе. Условно говоря, в закрытом акционерном обществе «Украина» появился новый владелец контрольного пакета акций, будет распределяться доля и миноритарных акционеров. А Порошенко там не видно никаким боком, не видно, чем он может зацепиться и остаться в этом ЗАО. Так что даже с точки зрения чисто олигархических раскладов, оставив за скобками выбор народа, законодательство и так далее, у Порошенко просто нет никаких шансов.
Сейчас на Украине начнется перераспределение полномочий, переформатирование властной системы ближе к реальной парламентской президентской республике, соответственно, произойдет и перераспределение активов. Те, кто был за эти пять лет сильно обижен, будут требовать вернуть то, что им принадлежит, как они думают, по праву.
Александр Ведруссов, директор аналитического центра «СТРАТЕГPRO»
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