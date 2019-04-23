ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента
Шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, говорится на сайте ЦИК Украины. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.
Шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, говорится на сайте ЦИК Украины. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.
За Зеленского проголосовали более 13,54 млн избирателей, кандидатуру Порошенко поддержали около 4,52 млн украинцев.
Второй тур выборов прошел 21 апреля. Явка составила более 62%, как и во время первого тура. ЦИК признал недействительными около 2,32% бюллетеней. Наибольшую поддержку Зеленский получил в Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Луганской областях. В Киеве за него проголосовали 60,17% избирателей. В свою очередь кандидатура Порошенко наиболее популярна во Львовской области. Там за него проголосовали 62,79% избирателей. Во время второго тура МВД и ЦИК не выявили значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Ранее Зеленский пообещал всем, кто голосовал за него, что не подведет их. Обращаясь к странам постсоветского пространства, он сказал: «Посмотрите на нас. Все возможно». Во время
В свою очередь Порошенко уже признал себя проигравшим. «Так решило большинство украинцев, я принимаю это решение», — сказал он ранее. Действующий президент назвал результаты выборов честными. По его словам, украинцы сохранили за собой право выбрать власть в условиях российской агрессии и информационной войны. Порошенко пообещал сторонникам продолжить политическую карьеру, встать на защиту всего того, что было достигнуто «совместно с украинским народом в чрезвычайно сложных условиях» за последние пять лет. По мнению Порошенко, под угрозой сейчас находится курс на членство страны в ЕС и НАТО, выполнение санкций против России, боеготовность украинской армии, а также достижения в банковской системе Украины.
Зеленского уже поздравили с победой президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эмманюэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер Канады Джастин Трюдо, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьеры Грузии и Армении Мамука Бахтадзе и Никол Пашинян, а также президент Евросовета Дональд Туск. Шоумен рассказал, что получил поздравления и от Порошенко. «Он признал победу мою и моей команды… и сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время», — отметил Зеленский. При этом он не исключил, что в случае необходимости обратится за советом к Порошенко. «Почему нет?», — спросил шоумен.
Никто из российских официальных лиц пока не поздравил Зеленского с победой. Ранее премьер России Дмитрий Медведев выразил надежду, что при новом президенте Украины отношения Москвы и Киева улучшатся. Медведев не сомневается, что после избрания Зеленский будет придерживаться заявленной во время предвыборной кампании риторики. Он будет «повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения», считает премьер. По его словам, итоги выборов показали «явный запрос» на новые подходы в решении проблем Украины.