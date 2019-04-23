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21:42 (мск), источник: РИА Новости

Мэй указала Зеленскому на важность противостояния «российской агрессии»

ЛОНДОН, 23 апр — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнула важность совместной работы перед лицом «российской агрессии», говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя канцелярии британского премьера.

Источник: РИА Новости

«Премьер-министр поговорила сегодня с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с успехом на президентских выборах», — говорится в заявлении.

Мэй пообещала, что Великобритания будет поддерживать Зеленского, демократическое будущее Украины, а также вслед за министром иностранных дел Джереми Хантом выразила надежду на расширение двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны.

«Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией. Премьер-министр пригласила избранного президента Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности, они договорились остаться в тесном контакте», — сообщил представитель канцелярии премьера.

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