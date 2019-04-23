Мэй указала Зеленскому на важность противостояния «российской агрессии»
ЛОНДОН, 23 апр — РИА Новости, Мария Табак.
ЛОНДОН, 23 апр — РИА Новости, Мария Табак.
«Премьер-министр поговорила сегодня с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с успехом на президентских выборах», — говорится в заявлении.
Мэй пообещала, что Великобритания будет поддерживать Зеленского, демократическое будущее Украины, а также вслед за министром иностранных дел Джереми Хантом выразила надежду на расширение двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны.
«Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией.