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22:07 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко собрался участвовать в выборах в парламент Украины

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Проигравший во втором туре выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко на встрече с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года.

Источник: Reuters

«Мы идем на парламентские выборы», — заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.

Он отметил, что формирование партийных списков будет происходить через праймериз. «Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — пояснил Герасимов.

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На уточняющий вопрос журналистов, кого из нынешних членов партии не будет в новой команде, глава фракции БПП ответил: «Тех, что не пройдет праймериз».

По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины.

Герасимов сообщил, что по результатам прошедших президентских выборов будут сделаны соответствующие выводы и в партийной структуре произойдут кадровые изменения. «Конечно, будут и кадровые решения. Я имею в виду, прежде всего, партийную структуру», — сказал парламентарий.

«Мы четко понимаем, что одна из ключевых ошибок — в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих пяти лет», — отметил в этом контексте Герасимов.

По словам лидера фракции, Порошенко «становится лидером политической партии и это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали».

Порошенко на президентских выборах уступил Владимиру Зеленскому, который получил 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий президент — только 24,45%.

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