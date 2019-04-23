Порошенко собрался участвовать в выборах в парламент Украины

«Мы идем на парламентские выборы», — заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.
Он отметил, что формирование партийных списков будет происходить через праймериз. «Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — пояснил Герасимов.
На уточняющий вопрос журналистов, кого из нынешних членов партии не будет в новой команде, глава фракции БПП ответил: «Тех, что не пройдет праймериз».
По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины.
Герасимов сообщил, что по результатам прошедших президентских выборов будут сделаны соответствующие выводы и в партийной структуре произойдут кадровые изменения. «Конечно, будут и кадровые решения. Я имею в виду, прежде всего, партийную структуру», — сказал парламентарий.
«Мы четко понимаем, что одна из ключевых ошибок — в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих пяти лет», — отметил в этом контексте Герасимов.
По словам лидера фракции, Порошенко «становится лидером политической партии и это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали».
Порошенко на президентских выборах уступил Владимиру Зеленскому, который получил 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий президент — только 24,45%.