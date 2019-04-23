Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Индийском океане обнаружили жуткое существо (фото)
Штраф за превышение на 10 км/ч просят ввести поскорее
Как в отеле: в новосибирской школе детям предложили шведский стол
Собчак и Волочкова выяснили отношения в шоу Малахова
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть
Певица Согдиана с трудом скрывает округлившийся живот
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Женщина прожила 99 лет с органами наоборот
18-летняя дочь Ефремова "сменила пол" - фото
Что не так с последним концертом Пугачёвой - СМИ
Знаки зодиака в быту: с кем жить хорошо
Трамп появилась на пасхальном празднике в платье Michael Kors
Новый математический трюк поразил интернет
Список самых плохих паролей. (А ваш там есть?)
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят 2 миллиарда
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
12Украинцы выбрали Зеленского
23 апреля, источник: Lenta.Ru

Египтяне разрешили своему президенту править еще 11 лет

Большинство египтян — почти 89 процентов — проголосовали за изменения конституции страны, которые включают в том числе продление президентских полномочий. Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси сможет занимать свой пост до 2030 года, заявил глава Национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим, передает во вторник, 23 апреля, CNN.

Источник: AFP 2019

Поправки вступают в силу сразу. Явка избирателей составила 44 процента.

Нынешний президентский срок для Ас-Сиси уже второй. Он избирался сначала в 2014 году, затем в 2018-м. Изменения позволят ему руководить страной не четыре года, а шесть лет — до 2022-го. Кроме того, египетский лидер получил право баллотироваться на третий срок.

Также после референдума вернут пост вице-президента и создадут верхнюю палату парламента с ограниченными полномочиями — Сенат. Президент сможет выбрать треть его членов. Кроме того, введут специальные квоты для представительства в парламенте — для женщин, рабочих, крестьян, молодежи, христиан и инвалидов.

Ас-Сиси, помимо прочего, возглавит Высший совет судебных органов.

Трехдневный референдум стартовал в Египте 20 апреля.

 Известная российская певица попала в аварию
Названы виновные в теракте в Шри-Ланке
Порошенко собрался участвовать в выборах в парламент Украины
Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи
Зеленскому указали на важность противостояния «агрессии» России
Забит самый быстрый гол в истории чемпионата Англии по футболу
Количество штрафов для бизнеса выросло в два раза
Появились подробности о состоянии певицы МакSим после ДТП
Первая подлодка — носитель «Посейдонов» спущена на воду
Спорт
Что ждет состав московского «Спартака» летом: версия «СЭ» Рассказываем о ближайшем будущем красно-белого клуба
Hi-Tech
Гнев небес: странные огни в небе над США Очень необычное явление.
Авто
Штраф за превышение на 10 км/ч просят ввести поскорее Такое мнение высказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Ранее он одним из первых заговорил о необходимости отмены нештрафуемого порога в 20 км/ч
Кино
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт» Актрисе Ольге Машной не понравился сделанный командой телепроекта ремонт в ее квартире
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Чего точно не стоит делать в отеле
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Дети
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть Младшему сыну Кейт Миддлтон 23 апреля исполняется год
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь