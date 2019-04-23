Египтяне разрешили своему президенту править еще 11 лет
Большинство египтян — почти 89 процентов — проголосовали за изменения конституции страны, которые включают в том числе продление президентских полномочий. Глава государства Абдель Фаттах
Большинство египтян — почти 89 процентов — проголосовали за изменения конституции страны, которые включают в том числе продление президентских полномочий. Глава государства Абдель Фаттах
Поправки вступают в силу сразу. Явка избирателей составила 44 процента.
Нынешний президентский срок для
Также после референдума вернут пост
Трехдневный референдум стартовал в Египте 20 апреля.