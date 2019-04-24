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01:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Ким Чен Ын приедет к Путину на собственном бронепоезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает North Korea News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Reuters

Бронированный поезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля. Ким Чен Ына сопровождают заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Пхен Хэ и О Су Ен, министр иностранных дел Ли Ен Хо, начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль и другие высокопоставленные чиновники.

Издание сообщает, что во Владивостоке уже готовятся к приезду лидера КНДР. Так, в городе изменили схему движения транспорта, чтобы обеспечить безопасность делегации. Местные жители рассказали, что городскую площадь перед железнодорожным вокзалом, на который должен прибыть поезд из Северной Кореи, отмыли с мылом.

Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет 25 апреля во Владивостоке. Это будет первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.

Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным
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