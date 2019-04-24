Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
Штраф за превышение на 10 км/ч просят ввести поскорее
Пациенту удалили кошмарную опухоль, с которой он прожил 30 лет
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть
Певица Согдиана с трудом скрывает округлившийся живот
15 хронически больных знаменитостей
Врач назвал самые грязные предметы в доме
18-летняя дочь Ефремова "сменила пол" - фото
Что не так с последним концертом Пугачёвой - СМИ
73-летний Петросян позабавил сеть «футболкой с загадкой»
Безрукова с новой прической затмила всех на вечеринке Бондарчук
В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста
Футболисты-лихачи: игроки, которых лишали прав
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
04:21 (мск), источник: Lenta.Ru

От «Нафтогаза» жестко потребовали найти дешевый газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от компании «Нафтогаз» увеличить добычу топлива в стране, а также искать дешевый газ по всему миру. Об этом он сказал в эфире местного телеканала Espreso, отрывок опубликован на YouTube.

По словам Гройсмана, он выставил жесткое требование перед «Нафтогазом» второй раз. «Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну», — отметил он.

Премьер напомнил, что с 1 мая украинцы будут платить за газ меньше — 8,24 тысячи гривен (около 19,6 тысячи рублей) за тысячу кубометров. Это на 300 гривен меньше, чем раньше. Он добавил, что это хорошее начало для дальнейшего снижения цены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что стоимость топлива с мая, напротив, вырастет.

На Украине несколько раз повышали цены на газ по требованию Международного валютного фонда — иначе организация отказывалась выделять Киеву очередной кредит.

 Известная российская певица попала в аварию
Названы виновные в теракте в Шри-Ланке
Порошенко собрался участвовать в выборах в парламент Украины
Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи
Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Забит самый быстрый гол в истории чемпионата Англии по футболу
27 лет в коме: история женщины, отдавшей за сына половину жизни
Арктическая экспедиция сорвалась из-за украинского самолета
Спорт
«Зенит» в матче против «Динамо» продолжит борьбу за победу в РПЛ Также состоятся матчи между «Ростовом» и «Локомотивом», «Ахматом» и «Краснодаром», «Рубином» и «Уфой», ЦСКА и «Анжи»
Hi-Tech
Гнев небес: странные огни в небе над США Очень необычное явление.
Авто
Штраф за превышение на 10 км/ч просят ввести поскорее Такое мнение высказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Ранее он одним из первых заговорил о необходимости отмены нештрафуемого порога в 20 км/ч
Кино
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт» Актрисе Ольге Машной не понравился сделанный командой телепроекта ремонт в ее квартире
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Чего точно не стоит делать в отеле
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Муж на заработки ,я против 343
Вопрос по кухню в новую квартиру 235
Про больное...(( 230
о смешанных браках и его последствиях 216
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь