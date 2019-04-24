Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

«Ким Чен Ын прибыл на Хасан и вышел из поезда», — сказал собеседник агентства.
На видеозаписи встречи северокорейского лидера, которой располагает редакция «Интерфакс», Ким Чен Ына встречают девушки в русских народных костюмах с караваем.
Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, который предложили ему девушки. Северокорейский лидер одет в черный длинный плащ, на голове у него черная шляпа. Его сопровождает северокорейская делегация, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
На приморской приграничной станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют «домик Ким Ир Сена». Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.
Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.