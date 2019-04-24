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06:41 (мск), источник: Известия

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Развернутая в Средиземном море авианосная группировка американского флота является сигналом для Москвы. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Хантсман, как следует из пресс-релиза Шестого флота ВМС США.

Источник: AP 2019

По его словам, каждый авианосец, который развернут в Средиземном море, представляет собой «100 тыс. т международной дипломатии».

Кроме того, Хантсман заявил, что дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами данных кораблей демонстрируют Москве, что если она стремится к улучшению отношений с США, то России необходимо «прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру».

Ранее румынский военный эксперт Валентин Василеску выразил мнение, что американские войска вряд ли смогут устроить морскую блокаду России.

Он отметил, что для таких действий американцам нужно сформировать оперативные группы с ядром из авианосцев и вертолетоносцев, правда они вряд ли дойдут хотя бы до Эгейского моря, поскольку новые образцы российских вооружений потопят их сразу же после прохождения Гибралтарского пролива.

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