Суд Гонконга вынес приговоры организаторам протестов 2014 года
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Суд Гонконга вынес приговор организаторам массовых продемократических протестов осени 2014 года, сообщает в среду RTHK.
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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Суд Гонконга вынес приговор организаторам массовых продемократических протестов осени 2014 года, сообщает в среду RTHK.
Отмечается, что двое главных обвиняемых получили по 16 месяцев заключения, четверо — по восемь месяцев тюремного заключения, еще один человек приговорен к 200 часам общественных работ. Одной из обвиняемых перенесли вынесение приговора
9 апреля суд признал восьмерых организаторов протестов виновными. По обвинениям в подстрекательстве и нарушениях общественного порядка им грозило до семи лет тюрьмы.
Осенью 2014 года тысячи жителей Гонконга вышли на улицы с требованиями проведения демократических реформ. В центре города появились палаточные лагеря митингующих, произошло несколько крупных стычек с полицией. Акция «Оккупай централ» продолжалась два с половиной месяца, протестующие окончательно освободили центр города только в декабре.