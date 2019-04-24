Киев отметил кардинальное изменение тона Москвы по делу о задержанных моряках

Поразило кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии.
По ее словам, смена тона не повлияла на позиции сторон относительно задержанных моряков и кораблей, а приведенные Москвой аргументы подтвердили «стартовую позицию» Украины о необходимости опираться на Конвенцию ООН по морскому праву. «Обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора по применению международного морского права. Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора», — добавила замглавы МИД Украины.
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для него задача номер один — вернуть всех военнопленных и украинских моряков домой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление господина Зеленского, сообщил, что до решения суда этот вопрос подниматься не будет.