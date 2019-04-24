Шойгу заявил, что конфликт в Ливии входит в новую фазу

Конфликтный потенциал накапливается в различных регионах мира, в частности входит в новую фазу конфликт в Ливии. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
По словам Шойгу, в мире активизируются замороженные конфликты, создаются новые очаги потенциального вооруженного противостояния, многие инициируются извне.
Продолжаются боевые действия в Йемене. В новую фазу входит конфликт в Ливии. Сохраняется напряженность в Сирии и Ираке. В Африке нарастает активность террористических группировок. Западная часть этого континента лидирует по количеству захватов судов пиратами.
Министр добавил, что все чаще делаются шаги по неоколониальному вмешательству во внутренние дела суверенных государств.
Глава ведомства отметил, что зоны нестабильности расширяются в приграничных с Афганистаном районах. «В Юго-Восточной Азии — под вывеской формирования новой системы безопасности в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе — предпринимаются попытки сдержать взаимодействие стран за счет создания новых разделительных линий», — заявил Шойгу.
VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23—25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.