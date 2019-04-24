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10:16 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын заявил, что всегда мечтал побывать в России

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/ — Лидер КНДР также отметил, что планирует укрепить сотрудничество между странами.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, который утром в среду прибыл в Приморский край для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил что всегда мечтал побывать в России и надеется на новые визиты в будущем.

Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию. Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом.
Ким Чен Ын
глава КНДР (цитата пресс-службы администрации Приморья)
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Ким Чен Ын также добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.

Встречавший его на перроне станции Хасан губернатор Приморья Олег Кожемяко в свою очередь предложил укрепить сотрудничество между Северной Кореей и Приморьем.

Ким Чен Ын прибыл в Россию в 10:30 (03:30 мск) по приморскому времени. На железнодорожной станции Хасан лидера КНДР кроме Кожемяко встретили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора. Сейчас бронепоезд Ким Чен Ына направляется во Владивосток.

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10:57 (мск)© Ньюстюб
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