Ким Чен Ын заявил, что всегда мечтал побывать в России
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/ — Лидер КНДР также отметил, что планирует укрепить сотрудничество между странами.
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/ — Лидер КНДР также отметил, что планирует укрепить сотрудничество между странами.
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, который утром в среду прибыл в Приморский край для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил что всегда мечтал побывать в России и надеется на новые визиты в будущем.
Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию. Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом.
Ким Чен Ын также добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.
Ким Чен Ын прибыл в Россию в 10:30 (03:30 мск) по приморскому времени. На железнодорожной станции Хасан лидера КНДР кроме Кожемяко встретили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора. Сейчас бронепоезд Ким Чен Ына направляется во Владивосток.
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