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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2019

Бронированный состав главы Северной Кореи остановился у перрона в 11.01 мск, еще до остановки за ним начали бежать сотрудники охраны.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, это будет их первая встреча и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост.

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Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти в корпусе S (спортивный) ДВФУ. В понедельник стало известно, что на территории ДВФУ усилили меры безопасности.

Следите за развитием темы Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
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