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13:04 (мск), источник: ТАСС

Примерно треть российских партий могут ликвидировать к концу года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/ — По прогнозам ЦИК, из 61 партии столько же подтверждают свою состоятельность.

Источник: Агентство «Москва»

Примерно треть российских политических партий из ныне существующих может быть ликвидирована к концу года за несоответствие требованиям законодательства. Об этом сообщила в среду журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она напомнила, что в 2012 году были «экстралиберализированы» требования к созданию в России партий. В частности, была сокращена необходимая для их регистрации численность членов (в 80 раз — с 40 тыс. до 500 человек) и увеличен с пяти до семи лет период, в течение которого партия должна доказать соответствие ряду критериев, в том числе по участию в избирательных кампаниях.

Если в январе 2012 года в РФ в выборах имели право участвовать семь партий, то уже в 2016 году партий было 74, в настоящее время их 61.
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«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их [партий] числа, партии-однодневки постепенно испускают дух», — заметила председатель комиссии.

Она уточнила, что из 61 партии, существующей на данный момент, 32 были созданы семь лет назад, а значит в этом году им предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства. «По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года», — заявила Памфилова.

Нулевые финотчеты

Почти половина российских политических партий представили нулевые сводные финансовые отчеты за 2018 год, отметила Памфилова.

Как подчеркнула председатель ЦИК, финотчеты являются «важным показателем жизнедеятельности» партий, относятся к критериям их соответствия требованиям законодательства.

«30 партий представили нулевые сводные финотчеты за 2018 год, половина из 61 [зарегистрированной на данный момент], у 30 партий — ноль [в финотчетах]", — проинформировала она.

Памфилова уточнила, что одна партия представила отчет с нарушением сроков, еще одна его не представила, 46 партий или их региональные отделения «нарушали сроки или порядок представления отчетов».

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