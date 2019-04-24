12:01 (мск), источник: Daily Storm
Захарова отреагировала на слова замглавы МИД Украины об отказе России от хамства
Ранее украинские дипломаты отметили, что Москва сменила тон в переговорах по задержанным украинским морякам.
Россия резко сменила тон диалога в переговорах по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, отказавшись от хамства и грубости и вернувшись к дипломатическому стилю общения, написала в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с Daily Storm отметила, что Киев сам зачастую ведет себя недипломатично и некорректно в отношении России.
Мы не знаем, о чем говорит представитель Украины. Что касается эмоциональности заявлений и недипломатичности полемики, то Киев на протяжении последних лет оставался на лидирующих позициях.
Возможность смены тона в общении с украинскими дипломатами после избрания президента Украины Захарова не прокомментировала.
Ранее, 23 апреля, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что в переговорах по вопросу освобождения задержанных моряков Россия внезапно сменила стиль общения. «Поразительно кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии», — отметила украинская чиновница. Зеркаль не уточнила, в чем заключалось «хамство» со стороны Москвы. Дипломат также предположила, что таким образом Россия пытается затянуть двусторонние консультации по данной проблеме или просто решила сменить общую тактику.
Зеркаль также напомнила, что в ближайшем будущем Международный трибунал по морскому праву начнет слушания по требованию Киеву освободить моряков. Она предположила, что это произойдет
В ноябре 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна
Роман Чугуевский