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11:45 (мск), источник: Daily Storm

Российские журналисты призвали Зеленского освободить Вышинского

Под открытым письмом оставили свои подписи более 40 представителей СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Российские журналисты обратились к победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть ситуацию с арестом главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Представители СМИ призвали будущего главу государства прекратить нарушение свободы слова, а также прав журналиста и человека в отношении Вышинского.

«Владимир Александрович! 15 мая исполнится год, как наш коллега, журналист Кирилл Вышинский находится под арестом на Украине. Все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг», — говорится в открытом письме.

Журналисты напомнили Зеленскому, что он ранее высказывался за свободу СМИ. «То, что происходит с Кириллом, — нарушение базовых норм свободы слова, прав журналиста и человека. Призываем Вас обратить внимание на ситуацию с Кириллом и сделать все, что в Ваших силах, для того чтобы он оказался на свободе как можно скорее», — пишут представители СМИ.

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Свои подписи под просьбой оставили более 40 руководителей различных изданий и телеканалов. Среди них главред RT Маргарита Симоньян, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, а также главный редактор Daily Storm Алена Сивкова.

Если вы журналист и также хотите поддержать Кирилла, вы можете сделать это, направив электронное письмо с официальной рабочей почты на адрес free.kirill@rian.ru В письме просьба указать Ваши имя и фамилию, должность и издание. Ваше имя обязательно появится в списке тех, для кого важна судьба Кирилла.

Ранее украинский режиссер Олег Саган написал письмо из Херсонского СИЗО, где он находится в соседней камере с Вышинским. В своем обращении к правозащитникам и общественным деятелям арестованный рассказал о пытках — его оставляли в холодных помещениях на длительное время, лишали еды и не позволяли двигаться. По словам 63-летнего Сагана, Вышинский может подтвердить тяжелые условия содержания в СИЗО.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве утром 15 мая 2018 года около своего дома. В ночь на 16 мая его перевезли в Херсон. 15 мая в офисе украинского представительства РИА Новости и дома у некоторых сотрудников редакции прошли обыски.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по обвинению в государственной измене без права освобождения под залог.

Позднее срок ареста неоднократно продлевался, в последний раз — до 24 мая 2019 года. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Позднее СБУ предъявила ему дополнительно обвинение в незаконном хранении оружия.

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