Поставки С-400 в Турцию запланированы на июль

«Да, уже все обсудили, все решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов», — сказал господин Михеев. По его словам, на предстоящей выставке IDEF-2019 в Стамбуле в конце апреля Россия и Турция планируют обсудить «программы развития всех общих проектов в области двигателестроения, авиастроения, вертолетостроения».
Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года.
Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс и начать поставки уже летом 2019 года.
Пентагон пытается помешать осуществлению этого контракта, угрожая санкциями и отказом от поставки техники и запчастей для истребителей F-35.