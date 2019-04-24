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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Поставки С-400 в Турцию запланированы на июль

Первые поставки систем С-400 в Турцию запланированы на июль, рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев «Интерфаксу». Он отметил, что Москва и Анкара договорились о частичной локализации производства систем в Турции.

Источник: AFP 2019

«Да, уже все обсудили, все решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов», — сказал господин Михеев. По его словам, на предстоящей выставке IDEF-2019 в Стамбуле в конце апреля Россия и Турция планируют обсудить «программы развития всех общих проектов в области двигателестроения, авиастроения, вертолетостроения».

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года.

Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс и начать поставки уже летом 2019 года.

Пентагон пытается помешать осуществлению этого контракта, угрожая санкциями и отказом от поставки техники и запчастей для истребителей F-35.

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