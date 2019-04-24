Россия подвела итоги военной кампании в Сирии

Он добавил, что при помощи Москвы предотвращен распад Сирии, правительственные войска вернули под свой контроль большую часть территории. Всего, по словам Герасимова, освобождено более 1,4 тысячи населенных пунктов, в числе которых Алеппо, Пальмира, Дейр-эз-Зор, Абу-Кемаль, Дерьа, а также восемь нефтяных и газовых полей. Десятки тысяч боевиков ликвидированы, еще более 42 тысяч сложили оружие. Уничтожено более 650 танков, 3,5 тысячи орудий и минометов.
В стране не ведутся крупномасштабные операции. Запущен механизм политического урегулирования сирийского конфликта и примирения враждующих сторон.
Валерий Герасимовначальник Генерального штаба Вооруженных сил
Россия начала военную операцию в Сирии более трех лет назад. По состоянию на август 2018 года за это время боевой опыт в САР получило более 63 тысяч российских военнослужащих. Это представители почти всех воинских профессий: летчики, моряки, саперы, связисты, разведчики, специалисты медслужбы и другие. В феврале 2019 года сообщалось, что в зоне конфликта побывали 60 процентов военнослужащих военной полиции.
По данным, озвученным в октябре 2018 года, за время трехлетней операции России в Сирии погибли 112 военнослужащих РФ. Половина из них — жертвы катастроф Ан-26 и Ил-20. В феврале стало известно о гибели еще одного российского военного — 24-летнего Максима Плетнева. В марте в ходе боя с террористами погибли еще трое военнослужащих.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основными участниками конфликта являются правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция и террористические группировки.