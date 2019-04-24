Песков рассказал про выстраивание отношений с Украиной при Зеленском

«Пока много “белых пятен” в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке российско-украинских отношений; и можно делать суждения или выводы только дождавшись первых конкретных формулировок в плане отображения подходов или конкретных действий. Пока выводы или слова были бы преждевременны», — заявил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос, готов ли российский лидер вести переговоры с Зеленским, и в каком формате.
На вопрос о том, что будет, если действия и слова Зеленского не устроят Москву, Песков ответил так: «Это называется на языке дипломатов эвентуальные рассуждения. Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения».
В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику Российского государства и, в том числе, вектор политики в отношении Украины, именно на основании этих конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины.
Дмитрий Песковпресс-секретарь главы России
В Кремле пока не знают позицию избранного президента Украины по отношению к делу российского журналиста Кирилла Вышинского. Комментируя письмо российских журналистов к Зеленскому с просьбой освободить Вышинского, Песков напомнил, что Зеленский пока не вступил в должность и в Кремле не знают его подход по отношению к этому и ряду других случаев задержания российских граждан на Украине. «До даты инаугурации президентом Украины продолжает оставаться Петр Порошенко. Его позицию по Вышинскому мы хорошо знаем», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Так что вряд ли до истечения срока полномочий Порошенко будут действия в отношении этого дела, которые хотелось бы видеть Кремлю или упомянутым журналистам.
«Нужно подождать или услышать заявления, которые будут делаться, или действия, которые будут предприниматься», — заключил Песков.
В Кремле не перестали считать провокацией действия Киева в районе Керченского пролива.
«Мы никогда не называли по-иному украинских моряков, кроме как нарушителями государственной границы», — напомнил Песков. «Никаких изменений в этом плане быть не может, поскольку это сухая констатация фактов. Также не поменялась модальность того, что идет следствие, результатом которого должен быть суд, который и определит вину этих граждан Украины», — сказал он.
Косвенно провокационность действий руководства Украины была признана и Зеленским в бытность кандидатом в президенты Украины, напомнил представитель Кремля.