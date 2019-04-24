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14:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина отказалась хранить секреты о разработках СССР

Украина выйдет еще из двух соглашений в рамках СНГ — о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений времен СССР и о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующие постановления Кабинета министров республики.

Источник: Reuters

Как отмечается, отказ от хранения межгосударственных секретов о советских изобретениях связан с отсутствием в рамках СНГ правовых отношений в этой области. Киев считает, что соглашение 1999 года устарело.

Выход из договора об экономической статистике, в свою очередь, связан с переходом Украины на стандарты Евросоюза.

С начала 2019 года Украина прекратила свое участие в почти десяти договорах Содружества. В том числе, она вышла из соглашения, регламентирующего отношения в оборонной сфере, а также из состава координационных органов СНГ.

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В январе 2019 года СМИ писали, что процесс выхода Украины из СНГ будет ускорен и завершится к концу марта, чтобы поднять рейтинги президента Петра Порошенко перед выборами.

О выходе из Содружества на Украине говорят с момента смены власти в 2014 году, однако активные меры начали предприниматься только в течение последнего года. Порошенко официально поручил правительству страны подготовить предложения относительно выхода из СНГ только в апреле 2018-го. Месяц спустя Порошенко подписал указ о прекращении действия отдельных международных договоров в рамках СНГ, заявив, что Киев сохранит лишь те соглашения, которые выгодны Украине.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Устав организации был подписан в январе 1993-го. Изначально СНГ объединяло 12 государств постсоветского пространства. При этом Украина так и не подписала Устав СНГ, поэтому юридически не была членом организации, хотя пользовалась равными правами с остальными участниками как одно из государств-основателей.

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