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16:24 (мск), источник: ТАСС

История визитов лидеров КНДР в СССР и Россию

25 апреля во Владивостоке состоится встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Источник: AP 2019

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 апреля 2019 года во Владивостоке состоится встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Это его первый визит в Россию. Ранее нашу страну посещали главы КНДР Ким Ир Сен (официально подтверждены 10 визитов) и Ким Чен Ир (три визита). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как северокорейские лидеры приезжали в нашу страну.

Ким Ир Сен, лидер КНДР в 1948—1994 годах

Первые поездки Ким Ир Сена (1912−1984) в качестве главы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в нашу страну состоялись 3—25 марта 1949 года и в апреле 1950 года (точная дата визита официально не приводилась).

Тогда в ходе переговоров с советским лидером Иосифом Сталиным обсуждалась возможность начала военных действий между провозглашенными в 1948 году КНДР и Республикой Кореей, которая находилась под контролем США (Корейская война началась в июне 1950 года и продолжалась до 1953 года).

Также Сталин и Ким Ир Сен рассматривали вопросы всесторонней экономической и военной поддержки КНДР со стороны СССР. Знаковым подарком советского руководителя Ким Ир Сену стал бронированный вагон (сейчас он находится в одном из музеев КНДР). Заложенная Ким Ир Сеном традиция ездить за рубеж в бронепоезде продолжается по сей день. Однако в некоторых поездках северокорейский лидер использовал советский самолет Ил-62М (в частности, в 1986 году прилетел на нем в Москву).

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4 сентября 1952 года в Москве, согласно недавно опубликованным советским архивным данным, прошли переговоры между Иосифом Сталиным, Ким Ир Сеном и китайским военачальником Пэн Дэхуаем. Стороны обсуждали вопросы военного и экономического обеспечения КНДР, взаимодействия в Корейской войне. Также была рассмотрена общая ситуация на Корейском полуострове.

Очередной визит Ким Ир Сена в СССР состоялся 10—25 сентября 1953 года. 20 сентября в Москве он был принят главой советского правительства Георгием Маленковым. В ходе визита Ким Ир Сен возложил венки к мавзолею Ленина, посетил машинно-тракторную станцию в Мытищах и колхоз «Память Ильича».

Летом 1956 года Ким Ир Сен совершил турне по СССР, странам Восточной Европы и Монголии (в общей сложности — девять государств). 4—5 июня в Москве он встречался с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

Одной из главных целей визита были переговоры о дополнительной экономической помощи КНДР, однако они закончились безрезультатно. Кроме того, Хрущев высказал критические замечания в отношении проявлений «сталинизма и культа личности Ким Ир Сена в КНДР» и посоветовал ему «принять надлежащие меры» для исправления ситуации.

На обратном пути, 13 июля 1956 года, Ким Ир Сен побывал в Свердловске (ныне — Екатеринбург), где посетил «Уралмашзавод» и Театр музыкальной комедии.

21 января — 6 февраля 1959 года северокорейский лидер в качестве гостя присутствовал на XXI съезде КПСС. В этой поездке его сопровождал 18-летний сын Ким Чен Ир.

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Следующий визит состоялся 29 июня — 7 июля 1961 года. 29 июня Ким Ир Сен встретился с председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым. 6 июля был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматривавший, в частности, военную поддержку КНДР Советским Союзом в случае вовлечения ее в конфликт с третьими странами.

В том же году Ким Ир Сен вновь посетил Москву, где 17—31 октября проходил XXII съезд КПСС. Ким Ир Сен вновь присутствовал на нем в качестве гостя. 21 октября выступил с речью (в частности, высоко оценил уровень советско-корейских отношений).

По некоторым данным, в 1966 году и 1968 году в СССР состоялись две секретные встречи Ким Ир Сена с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым (первая — на ракетном крейсере «Варяг»).

Ким Ир Сен вновь посетил СССР лишь 16—27 мая 1984 года в ходе очередного турне по странам соцлагеря (о причинах продолжительной паузы в визитах северокорейского лидера в СССР официально не сообщала ни одна из сторон). Маршрут Ким Ир Сена проходил по Транссибирской магистрали. 23 мая в Москве он провел переговоры с главой СССР Константином Черненко. Стороны обсудили вопросы укрепления безопасности на Дальнем Востоке и в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, в ходе этого визита Ким Ир Сену удалось договориться о строительстве атомной электростанции при советском техническом содействии. Однако из-за распада СССР проект так и не был реализован.

На обратном пути, 24 июня, Ким Ир Сен прибыл в Свердловскую область, где познакомился с ее главой Борисом Ельциным. Для корейского лидера была подготовлена культурная программа. Руководитель КНДР посетил Театр оперетты, при этом в зрительном зале по просьбе Ким Ир Сена было установлено его личное кресло из бронепоезда.

В ходе визита 22—27 октября 1986 года Ким Ир Сен 24 октября встретился в Москве с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Лидеры двух стран обсуждали межкорейские отношения, Ким Ир Сен высказался за заключение соглашения между Севером и Югом о ненападении.

В результате переговоров с Черненко и Горбачевым Ким добился безвозмездной поставки истребителей МИГ-23 и МИГ-29, радаров для раннего оповещения, а также финансовой помощи.

Еще дважды северокорейский лидер находился в нашей стране проездом (в апреле и июле 1988 года по пути в Монголию и обратно).

Ким Чен Ир, лидер КНДР в 1994—2011 годах

Ким Чен Ир (1942−2011) в качестве руководителя КНДР впервые посетил Россию с официальным визитом в 2001 году. Он продлился с 26 июля по 18 августа. 4 августа в Москве он был принят президентом России Владимиром Путиным.

Источник: AP 2019

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и вопросы межкорейского урегулирования, стратегической стабильности и торгово-экономического сотрудничества. Главным итогом визита стало подписание Московской декларации, в которой закреплена договоренность «содействовать формированию новой справедливой системы мироустройства, основанной на приоритете права, принципах равноправия, взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества в интересах сохранения глобальной стабильности».

Источник: AP 2019

Ким Чен Ир проехал на бронепоезде по территории всей России, практически повторив маршрут своего отца (1984).

Второй визит Ким Чен Ира в Россию состоялся 20—24 августа 2002 года и носил неофициальный характер. Это была поездка на поезде на Дальний Восток — через Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск до Владивостока, где 23 августа прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: AP 2019
В ходе переговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений, проблемы экономического сотрудничества.

В частности, был рассмотрен вопрос соединения Транскорейской и Транссибирской железных дорог.

Источник: AP 2019

Третий визит состоялся 20—25 августа 2011 года. Как и раньше, Ким Чен Ир выбрал в качестве средства передвижения поезд. На нем он проследовал по регионам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов до Бурятии, где на территории военного гарнизона Сосновый Бор 24 августа прошли переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым.

Источник: AP 2019

В числе основных тем были планы строительства транзитной железной дороги и газопровода из Приморья в Южную Корею. Кроме того, Ким Чен Ир добился списания Москвой 90% долга КНДР, составлявшего $11 млрд.

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