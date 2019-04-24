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14:38 (мск), источник: ТАСС

В Крыму отменят национальный роуминг

ЯЛТА, 24 апреля. /ТАСС/ — Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что сейчас создаются условия для крымских компаний, чтобы они могли зарабатывать на обороте, а не за счет высоких цен.

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов. Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на пресс-конференции по итогам расширенного заседания коллегии ФАС РФ в Крыму.

Согласно принятым решениям, и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга. Роуминг будет абсолютно исключен.
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По словам Артемьева, сейчас создаются условия для крымских компаний, чтобы они могли зарабатывать на обороте, а не за счет высоких цен на мобильную связь.

«Как показывает опыт России, нам компании большие говорили о том, что если уйдет роуминг, они потерпят огромные убытки. А на самом деле, за счет того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли. Их доходы, на самом деле, даже с вычетом налогов, только увеличились. Это произойдет и здесь [в Крыму]. Особенно и потому еще, что Крым оказался настолько привлекательным для российских туристов, что уже в этом году к вам заедет рекордное количество людей», — заключил он.

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