Матвиенко предложила продлить программу материнского капитала до 2025 года

«Центральной темой вашего послания стало улучшение демографической ситуации, сбережение нашего народа. В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики», — сказала спикер, обращаясь к президенту.
Государственную поддержку семьям при рождении или усыновлении второго или третьего ребенка начали оказывать с января 2007 года. Сейчас программа продлена до конца 2021 года. Размер материнского капитала составляет 453 026 руб.
Ранее министерство просвещения поддержало идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова разрешить использовать маткапитал на оплату частных детсадов, созданных индивидуальными предпринимателями. Ведомство готово обсуждать такую возможность, после того как будет налажен контроль за целевым использованием средств.