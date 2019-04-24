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20:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко предложила продлить программу материнского капитала до 2025 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года. Соответствующее предложение она сделала на встрече Совета законодателей с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Центральной темой вашего послания стало улучшение демографической ситуации, сбережение нашего народа. В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики», — сказала спикер, обращаясь к президенту.

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Государственную поддержку семьям при рождении или усыновлении второго или третьего ребенка начали оказывать с января 2007 года. Сейчас программа продлена до конца 2021 года. Размер материнского капитала составляет 453 026 руб.

Ранее министерство просвещения поддержало идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова разрешить использовать маткапитал на оплату частных детсадов, созданных индивидуальными предпринимателями. Ведомство готово обсуждать такую возможность, после того как будет налажен контроль за целевым использованием средств.

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