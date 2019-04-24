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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин объяснил послабления для ДНР и ЛНР гуманитарной необходимостью

Президент России Владимир Путин объяснил упрощение процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик необходимостью соблюдения прав человека.

Источник: Reuters

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», — сказал господин Путин на встрече с членами совета законодателей (цитата по «Интерфаксу»).

Это вопрос чисто гуманитарного характера.

Теперь согласно подписанному указу президента, заявление о приеме на гражданство должно рассматриваться не дольше трех месяцев.

МИД Украины негативно воспринял сообщение, назвав его продолжением агрессии и вмешательства во внутренние дела страны.

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