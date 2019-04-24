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17:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вице-мэр родного города Гитлера уволился из-за расистского стихотворения

Стихотворение, опубликованное региональным чиновником в родном городе Гитлера, сравнили с нацистской пропагандой.

Источник: AFP 2019

Заместитель мэра австрийского города Браунау и член ультраправой Австрийской партии свободы Кристиан Шильхер уволился после критики, обрушившейся на него за стихотворение, в котором он сравнивал мигрантов с крысами.

Шильхеру пришлось покинуть и партию, и пост вице-мэра Браунау.

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставка Шильхера — единственный логичный исход сложившейся ситуации. Ранее он назвал стихотворение регионального чиновника отвратительным, бесчеловечным и глубоко расистским по духу, которому не место в Австрии.

В стихотворении «Городская крыса» политик советует мигрантам интегрироваться или «побыстрее убираться вон».

Оно было напечатано в партийной газете Австрийской партии свободы в австрийском городе Браунау, где родился Адольф Гитлер.

Вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе также высказался негативно о произведении.

Исторический контекст

Глава левоцентристской Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер напомнила, что подобные сравнения часто использовались в нацистской пропаганде.

Австрия — единственная европейская страна, где в правительство входит ультраправая партия. За последнее время АПС уже не раз оказывалась в центре скандалов на почве расизма.

Так, на прошлой неделе Штрахе привел в своем посте в «Фейсбуке» ссылку на сайт, который отрицает Холокост. Молодежный плакат АПС с лозунгом «Традиции побеждают миграцию» подвергся критике за использование нацистских антисемитских образов.

В стихотворении Шильхера есть такие строки:

«Крысы, живущие с нами, должны жить по нашим правилам» и далее — «Или живите как мы, или побыстрее убирайтесь вон».

Ранее Шильхер отмечал, что не хотел никого оскорбить своими словами. По его собственным признаниям, политик не учел исторический контекст и хотел лишь подчеркнуть происходящие перемены, которые он сам и многие другие «справедливо критикуют».

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