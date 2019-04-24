17:52 (мск), источник: BBC News Русская служба
Вице-мэр родного города Гитлера уволился из-за расистского стихотворения
Стихотворение, опубликованное региональным чиновником в родном городе Гитлера, сравнили с нацистской пропагандой.
Заместитель мэра австрийского города Браунау и член ультраправой Австрийской партии свободы Кристиан Шильхер уволился после критики, обрушившейся на него за стихотворение, в котором он сравнивал мигрантов с крысами.
Шильхеру пришлось покинуть и партию, и пост
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставка Шильхера — единственный логичный исход сложившейся ситуации. Ранее он назвал стихотворение регионального чиновника отвратительным, бесчеловечным и глубоко расистским по духу, которому не место в Австрии.
В стихотворении «Городская крыса» политик советует мигрантам интегрироваться или «побыстрее убираться вон».
Оно было напечатано в партийной газете Австрийской партии свободы в австрийском городе Браунау, где родился Адольф Гитлер.
Глава левоцентристской
Так, на прошлой неделе Штрахе привел в своем посте в «Фейсбуке» ссылку на сайт, который отрицает Холокост. Молодежный плакат АПС с лозунгом «Традиции побеждают миграцию» подвергся критике за использование нацистских антисемитских образов.
В стихотворении Шильхера есть такие строки:
«Крысы, живущие с нами, должны жить по нашим правилам» и далее — «Или живите как мы, или побыстрее убирайтесь вон».
Ранее Шильхер отмечал, что не хотел никого оскорбить своими словами. По его собственным признаниям, политик не учел исторический контекст и хотел лишь подчеркнуть происходящие перемены, которые он сам и многие другие «справедливо критикуют».