19:28 (мск), источник: Ведомости
Зачем Путин упростил предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР. Мнение политологов
Кремль показывает, что будет говорить с Зеленским только с позиции силы
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России жителям непризнанных ДНР и ЛНР. Это произошло на следующий день после того, как ЦИК Украины официальном признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Опрошенные «Ведомостями» политологи называют это решение подтверждением того, что в Кремле изначально не возлагали надежд на улучшение отношений с Украиной после избрания президентом Зеленского и будут разговаривать с ним только с позиции силы.
«Это проект, который долго готовился и должен был быть реализован вне зависимости от того, кто станет президентом Украины.
Мотивация такова: выполнение минских соглашений со стороны Украины буксует и чтобы каким-то образом сдвинуть ситуацию, нужны действия, стимулирующие украинскую сторону к диалогу.
Зеленскому это в
Вслед за санкциями, введенными Россией незадолго до второго тура выборов президента Украины, и отказом Путина поздравить Зеленского с победой, это уже третий сигнал со стороны Москвы, что никаких ставок на Зеленского у России не было. Кремль приглашает его к диалогу с позиции силы».
«В Москве не слишком верят, что ДНР и ЛНР удастся интегрировать в состав Украины на российских условиях; Украина не хочет давать им право вето при принятии решений государственного масштаба. И в России уже перестали говорить о федерализации Украины. С фигурой Зеленского вряд ли связываются надежды на изменения.
В Абхазии и Южной Осетии, где перед войной местным жителям также предоставлялось российское гражданство, Россия давала понять, что эти территории находятся в сфере ее влияния. И когда Саакашвили ударил, Россия признала эти территории независимыми».
Сейчас Москва также дает понять, что Донецк и Луганск — это территории ее влияния, где теперь будет проживать все больше граждан России. И если со стороны Украины будет возобновлена военная операция, то может быть всякое — под флагом защиты российских граждан.
«Указ направлен на то, чтобы в заявлениях и действиях Зеленского проявилась конкретика по конфликту на Донбассе и отношений между странами. Указ может иметь серьезные последствия для территориальной целостности Украины. До сих пор ситуация рассматривалась так: Крым — это одно, а Донбасс — украинские граждане и Россия готова способствовать реинтеграции этой территории в состав Украины. Если же исходить из того, что на Донбассе живут граждане России, то это совершенно другая ситуация.
Это давление на Зеленского. Перед вторым туром Россия ввела эмбарго на поставку нефтепродуктов на Украину — это будет способствовать бензиновому кризису. Теперь упрощается порядок предоставления гражданства — это будет способствовать внутриполитическому кризису. Зеленскому пора определяться, кто будет отвечать за внешнюю политику и конкретно за
Зеленского поддержали разные люди по разным причинам. И любая конкретика от него теперь будет вызывать ростки разочарования и формировать кризис ожиданий от нового президента. Возможно, стратегия Кремля направлена на создание этого кризиса ожиданий и новые кризисные точки во внутренней политике Украины. Если так, то значит, Кремль делает ставку на поствыборный хаос в Украине, а не на работу с новым президентом».
«Как и эмбарго на поставки нефтепродуктов и угля на Украину, появившееся за несколько дней до второго тура, этот указ — это проявление старой тактики, которая используется Россией с 2014 г.
Это тактика жесткого агрессивного давления на Украину, которая не только не способствует нормализации отношений, а только ухудшает климат двухсторонних отношений и уменьшает возможность урегулирования конфликта на Донбассе.
Это действия, направленные на замораживание конфликта. Это решение может стать аргументом уже для украинской стороны на различных переговорах, поскольку фактически означает косвенное признание оккупации этих территорий. Если российская сторона выдает там свои паспорта, то значит, она их контролирует. Украина назвала в своем законе эти территории оккупированными, а теперь, пусть косвенно, это подтверждает и Россия. С точки зрения переговоров по минским соглашениям это означает одну печальную вещь — шансов на их реализацию, на реинтеграцию Донбасса стало меньше.
Если об этом удастся договориться, тогда можно будет говорить о
На это решение должен отреагировать МИД Украины соответствующей нотой, где напомнит, что выдача паспортов украинским гражданам без согласия Украины означает вмешательство в суверенитет страны.