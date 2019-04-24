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19:08 (мск), источник: ТАСС

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/ — В команде избранного президента Украины также заявили, что решение России не способствует прекращению огня в регионе.

Источник: Reuters

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки «оккупации» в решении России об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей и выступают за усиление международных санкций против Москвы.

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта, — говорится в Telegram-канале команды Зеленского. — Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ».

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В команде Зеленского также заявили, что решение России не способствует прекращению огня в Донбассе.

«К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях», — говорится в заявлении.

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